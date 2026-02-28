千葉の小林慶行監督「それは絶対にクラブとしては避けなければいけない」

ジェフユナイテッド千葉は2月27日、J1百年構想リーグ第4節でFC町田ゼルビアと対戦し、1-2で敗れた。

17年ぶりとなるJ1昇格を掴んだ千葉だったが、ここまでPK戦負けを含めて4連敗。厳しい現実にも、小林慶行監督は「でも俺たちはやれるという自信を失わずに、進んできている」と曲げない信念を語った。

前半5分にロングスローの流れから失点。その後は互角の勝負を繰り広げたが、また一歩届かなかった。小林監督も試合後の会見で、「町田さんの得意なセットプレーというところで、開始早々に失点してしまった。そういうところが、すごくゲームを難しくしてしまったなと、そう感じています」と総括した。

4連敗という結果以上に、「マインドの部分では選手たちは、表現し続けてくれています」と小林監督。「まあただそうは言っても、やっぱりそんなに簡単じゃないよというところは今、チーム全体でずっと感じながら」とJ1の難しさに直面する。それでも、これまで積み上げてきたものを変えるつもりはない。

「でも俺たちはやれるという自信を失わずに、進んできている。無理やり進んでいると言ってもいいかもしれませんけど。でもそこに対して信じる力がなくなったら、自分たちがここまで辿り着いたプロセス、そういう部分を手放してしまうことになるので。それは絶対にクラブとしては避けなければいけない」

ピッチでの対応力も求められるが、「でもそれって、もちろん簡単じゃないんですよ。選手たちはもう本当に100％やり続けてくれているので。それをさらに101、102に伸ばしていけるかというようなトライですし、もうそれは最初から分かっていることなので」。今後もブレずに地道な試行錯誤を続けていく。

一方、百年構想リーグは昇降格がないという幸運もある。この半年の期間では、「それを愚直に続けていきながら、しっかりともっともっとチームに競争力を与えられるように」と小林監督。怪我人も多く苦しい状況には変わりないが、試合内容は結果ほど悪くない。初勝利を掴み、自信を手にしたいところだ。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）