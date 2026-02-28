来週の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、“ラン”蓮佛美沙子に英語上達のコツを聞く
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」が3月2日〜3月6日に放送される。
【写真】ヘブンの同僚・ロバート
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第106回（3月2日放送）あらすじ
トキはリテラシーアシスタントとしてヘブンを支えるために、英語の勉強を続ける。彼女はある日、ラン（蓮佛美沙子）からお茶会に招待される。外国人の妻であり英語も上手なランに、トキは英語上達のコツを教えてもらう。
家でも丈（杉田雷麟）や正木（日高由起刀）に英語の勉強に付き合ってもらうトキ。そんな中、ヘブン宛てにイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から手紙が届く。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】ヘブンの同僚・ロバート
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
トキはリテラシーアシスタントとしてヘブンを支えるために、英語の勉強を続ける。彼女はある日、ラン（蓮佛美沙子）からお茶会に招待される。外国人の妻であり英語も上手なランに、トキは英語上達のコツを教えてもらう。
家でも丈（杉田雷麟）や正木（日高由起刀）に英語の勉強に付き合ってもらうトキ。そんな中、ヘブン宛てにイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から手紙が届く。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」