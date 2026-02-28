フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２８日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組では、今週のメール・ＦＡＸテーマを「みんなおいらが悪いのか」とし、リスナーから投稿を募集した。

このテーマにちなんで徳光さんは「これ深刻な話なんですが」と切り出し「フリーになって大橋巨泉さんが推薦してくれってクイズダービーの司会をさせていただくことになったんですよね」と明かした。

「クイズダービー」はＴＢＳ系で毎週土曜午後７時半から３０分枠で放送された人気クイズ番組で１９７６年１月から９２年１２月までの１７年間にわたって放送された。

徳光さんは、初代司会者の大橋巨泉さんからバトンを受け９０年４月から番組終了まで司会を務めた。

この番組について「収録に臨みましたらですね。なんだろうな…だんだん、回数が進むにつれて空気が悪くなってきて、出演者との折り合いもなんとなくうまくいかなくなってきたんです」と明かした。そして「どうしてなんだろう？ってプロデューサーに聞きましらば、大橋巨泉さんは３０分の番組で、これを３５分の収録で撮っちゃった、と。私はですね、巨泉さんから推されてなったわけでありますから、より面白くして、長時間かけて収録して面白い部分を編集してもらおうというふうに思って、巨泉さんもそうしているんだと思ったんですよね」と振り返った。

続けて「そのあたりの違いが指摘されましたから、なるべく短めにしようと思ったんでありますけど、もう完全に空回りしましたですね。会話はかみ合わない、頭は回らないっていうことですね。散々な目にあって…結果的には番組は終了してしまったんでありますが、いまだにみんなオイラが悪いのさっていう」とし「本当にそう思ってるんですよ、これだけは。クイズダービーってあんな名番組を終了させてしまったのは俺が悪いんだ、と」と明かしていた。