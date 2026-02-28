完熟フレッシュのパパが中学時代に体験した、ヤンキー高校生との決闘。「うちらの街でラリっちょんじゃねーぞ」と飛び蹴りを食らわせる同級生
「田舎暮らし」に漠然と憧れを抱く都会人は多い。しかし、都会から見た「地方」は一種の幻想に過ぎず、その土地で生まれ育った人間にしかわからない「地元」がある。実の娘とコンビを組む「完熟フレッシュ」のパパ・池田57CRAZY氏は、工業都市で知られる山口県宇部市の出身。同市の一角に、「宇部のサウスブロンクス(USB)」とも呼ばれる、ワイルドでファンキーな地域があった――。ハチャメチャな個性が入り乱れる街の記憶を綴った連載4回目をお届けする。
◆「九龍城」と呼ばれる中学校
57が通っていた中学は3つの小学校から進学者が集まる、当時山口県で1番のマンモス校だった。毎年春先には「No.1」や「マンモス」とグランドで人文字を作って航空写真を撮るのが恒例だったほど。
そもそも学校自体が古いのに、1学年500人ちょいいるので余裕で教室が足らずプレハブが建ちまくっている。他の中学の連中からは今はなき香港の無法地帯に引っかけて「九龍城」と呼ばれているような中学校だった。
ここまで読んで想像がつくとは思うけど、ちゃんと「荒れている」中学でもあった。
校内でガラスが割られたり、近隣の学校の人間がバイクで登場したりとかはまだ良いほう。ときには、授業抜けて何人かで屋根裏でサボッてたら重みで天井が抜けちゃって、授業中に天井から友達が降ってくることもあった。
「晴れ、時々人」って何？
◆腕力が強いだけではなかった
ここまで読んでると漫画の「クローズ」や「WORST」みたいな荒廃した血みどろな学校を想像する人がいるかもしれない。けど、古いボロい以外は人が多いにも関わらず、仲間意識が強いのか、なぜか皆、仲が良かった。
普通に考えたら絶対交わる事がなさそうな、めっちゃヤンキーと真面目な奴も、普通に教室で話していたりすることが日常。
まぁ、そういう得体の知れない感じが、街の中でも「オリジナル路線」を行っていると思われていたり、修羅の国と呼ばれていたりした理由みたいだけどね。
腕力が強いだけではなく、財力・地力・運動能力・コミュ力等、何かしらの能力を全部ひっくるめて「力」こそ全てというシンプルな空間だった。
まぁ、そんな中学だからヤンチャな人間も多いし、めちゃくちゃおっかない先輩も多かった。だけど、人の道から外れまくった人間は不思議といなかった。
「田舎だからじゃない？」と言われたらそれまでだし、「平和」かといわれればそうでもない…
ある程度は荒れてる学校だった。だけど、たとえるなら昔流行ったドラマ「IWGP」（『池袋ウエストゲートパーク』）で窪塚洋介が演じた「キング」が言っていた「悪い事すんなって言ってんじゃないの。ダセェ事すんなって言ってんの。」みたいな感じかな？
◆「ヘロヘロしちょったら、隙まみれで殺られるじゃろが！」薬物に厳しかった先輩たち
当時のことで、特に印象に残っているのは、「ラリってる奴には何をしても良い」という変なルール。
薬物に対してやたら厳しく、やった奴は主に先輩から、少〜し強めに怒られたり、軽蔑されたりしていた。
山口の高校でシンナーが一般的では勿論ないですが、当時80年台のツッパリブームの頃、ツッパリ（ヤンキー）の間でシンナーを吸う奴がちょこちょこいたのと、治安が良くない地域なので、やってる奴が多かった。
今と違って色んな薬物があるわけでなく、社会現象にもなったドラマ「積み木崩し」でもあったように、不良がやる薬物=シンナーみたいな感じだった。
あるとき、先輩に「何で薬物はダメなのか？」と質問をしたところ、「ラリってヘロヘロしちょったら、隙まみれで殺られるじゃろが！あと、不健康に痩せたら力も弱くなるじゃろ！シンナーは吸うもんじゃない！売る物じゃ！」と言われ、当時妙に納得したのを覚えている！
