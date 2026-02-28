完熟フレッシュのパパが中学時代に体験した、ヤンキー高校生との決闘。「うちらの街でラリっちょんじゃねーぞ」と飛び蹴りを食らわせる同級生

完熟フレッシュのパパが中学時代に体験した、ヤンキー高校生との決闘。「うちらの街でラリっちょんじゃねーぞ」と飛び蹴りを食らわせる同級生