¥¢¥á¥ê¥«¤âÂçÉý¤ËÊý¿ËÅ¾´¹¡£¡ÖÅü¤ò¼Î¤Æ¡¢»é¤ò¿©¤Ù¤ë¿©À¸³è¡×¤¬Àµ¤·¤¤¿ÍÎà³ØÅª¤ÊÍýÍ³
¡Ö»é¤Ï°¤Ç¡¢Åü¼Á¤Ï¼ç¿©¡×¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤Î¾ï¼±¤³¤½¡¢À¸Êª³ØÅª¤Ë¤â¿ÍÎà³ØÅª¤Ë¤âÂç¤¤Ê¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£¤½¤¦Äó¾§¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤¼¥Ò¥È¤Ï»é¼Á¤ò¿©¤Ù¤ë¤ÈÁé¤»¤ë¤Î¤«¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¶â¿¹½Å¼ù»á¤À¡£¤¿¤Ã¤¿£²¤«·î¤Ç90Ô¤«¤é57Ô¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢8Ç¯°Ê¾å¤â¥¡¼¥×¤·Â³¤±¤ë»á¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ï¡Ö¶â¿¹¼°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Îß·×10ËüÉô¤ò¿ô¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¶â¿¹»á¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥Ï¡¼¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢¸½ºß¤ÏµÜ¸ÅÅç¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÌôÁð¸¦µæ²È¤Î¿¥ÅÄ¹ä»á¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢µìÀÐ´ï»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¿ÍÎàËÜÍè¤Î¿ÈÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¡¢¸½Âå¤Î¿©´Ä¶¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¡£
¡½¡½¶áÇ¯¡¢Åü¼Á¤Î°±Æ¶Á¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢Åü¼ÁÀ©¸Â¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î´ðËÜ¤È¤µ¤ì¤ëÉ÷Ä¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶â¿¹¤µ¤ó¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ©¸Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å°Äì¤·¤¿¡ÖÃÇÅü¡×¤È¡Ö¹â»é¼Á¿©¡×¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åü¤òÃÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»é¼Á¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÍýÍ³¤«¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶â¿¹¡¡¿ÍÎà¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢Åú¤¨¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏµìÀÐ´ï»þÂå¤«¤é¡¢¼í¤ê¤ò¤·¤ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¡ÖÄãÅü¼Á¡¦¹â»é¼Á¡×¤Ê¿©»ö¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ìó1ËüÇ¯Á°¤ËÇÀ¹Ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤³¿ôÉ´Ç¯¤Î´Ö¤Ëº½Åü¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¿©´Ä¶¤¬Åü¼Á¥á¥¤¥ó¤Ë°ìÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿ÍÎà700ËüÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ò24»þ´Ö¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡¢º£¤Î¿©À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ¸å¤Î¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¤Î½ÐÍè»ö¡£Âç¶ÉÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌµÍý¤¬¤¿¤¿¤ê¡¢ÈîËþ¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½Âå¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹â·ìÅü¤³¤½¡¢ËüÉÂ¤Î¤â¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¥ÅÄ¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¶â¿¹¤µ¤ó¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ÆÆù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥é¥¤¥¹¤ÏÍê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¤ì¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ»é¼Á¤ÎÂçÀÚ¤µ¤â¶¦´¶¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶â¿¹¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÇÅü¹â»é¼Á¿©¡×¤³¤½¤¬¿Í´ÖËÜÍè¤Î¤¢¤êÊý¤À¤È°ì´Ó¤·¤Æ½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¢¡¢£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡Ö±ÉÍÜ¤Î¾ï¼±¡×
¶â¿¹¡¡Åü¼Á°ÍÂ¸¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢»é¼Á¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤¹¤ë¡Ö¥±¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÊÂÎ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬À¸Íý³ØÅª¤Ë¸«¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ò¥È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤ÏÅü¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»é¼Á¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿©¤Ë¤·¤í¡¢¿çÌ²¤Ë¤·¤í¡¢µìÀÐ´ï»þÂå¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¥ÅÄ¡¡¼Â¤Ï»ä¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ÏµÜ¸ÅÅç¤Î°å»Õ²È·Ï¤Ç¡¢ÁÄÊì¤¬¤è¤¯ÅÁÅýÅª¤ÊÌôÁðÃã¤òÀù¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢Àè½»Ì±¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤³¤½·ò¹¯¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¶â¿¹¤µ¤ó¤Û¤ÉÍýÏÀ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¿ÍÎà¤¬ÀÎ¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿±Ä¤ß¤Ë¤³¤½Àµ²ò¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â¿¹¡¡¶Ä¤ëÄÌ¤ê¡£²Æì¤È¤¤¤¨¤Ð¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÄ¹¼÷ÃÏ°è¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£º£¤Ï·ò¹¯»ØÉ¸¤¬Á´¹ñºÇ²¼°Ì¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¿¥ÅÄ¡¡²Æì¤ÎÅÚÃÏ¤Ï°ðºî¤Ë¤Ï¸þ¤«¤º¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ïµû¤äÆ°Êª¤Î»é¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Àï¸å¤«¤é¸½ºß¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼°¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤¬°ìµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç½ù¡¹¤ËÅÁÅý¿©¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬´°Á´¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¶â¿¹¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢¤â¤È¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð1990Ç¯Âå¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÇÀÌ³¾Ê¤¬¡Ö¥Ñ¥ó¤äÊÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¢Ìý¤Ï¹µ¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥Õ¡¼¥É¥¬¥¤¥É¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡×¤ò¹¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤½¤³¤«¤é¡Ö»é¤Ï°¤Ç¡¢Åü¼Á¤Ï¼ç¿©¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ëºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿¥ÅÄ¡¡»ä¤¿¤Á¤¬µ¿¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿·ò¹¯¤Î¾ï¼±¤Ï¡¢¼Â¤Ïºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¶â¿¹»á¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥Ï¡¼¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢¸½ºß¤ÏµÜ¸ÅÅç¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÌôÁð¸¦µæ²È¤Î¿¥ÅÄ¹ä»á¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢µìÀÐ´ï»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¿ÍÎàËÜÍè¤Î¿ÈÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¡¢¸½Âå¤Î¿©´Ä¶¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¡£
¶â¿¹¡¡¿ÍÎà¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢Åú¤¨¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏµìÀÐ´ï»þÂå¤«¤é¡¢¼í¤ê¤ò¤·¤ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¡ÖÄãÅü¼Á¡¦¹â»é¼Á¡×¤Ê¿©»ö¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ìó1ËüÇ¯Á°¤ËÇÀ¹Ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤³¿ôÉ´Ç¯¤Î´Ö¤Ëº½Åü¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¿©´Ä¶¤¬Åü¼Á¥á¥¤¥ó¤Ë°ìÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿ÍÎà700ËüÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ò24»þ´Ö¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡¢º£¤Î¿©À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ¸å¤Î¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¤Î½ÐÍè»ö¡£Âç¶ÉÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌµÍý¤¬¤¿¤¿¤ê¡¢ÈîËþ¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½Âå¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹â·ìÅü¤³¤½¡¢ËüÉÂ¤Î¤â¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¥ÅÄ¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¶â¿¹¤µ¤ó¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ÆÆù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥é¥¤¥¹¤ÏÍê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¤ì¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ»é¼Á¤ÎÂçÀÚ¤µ¤â¶¦´¶¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶â¿¹¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÇÅü¹â»é¼Á¿©¡×¤³¤½¤¬¿Í´ÖËÜÍè¤Î¤¢¤êÊý¤À¤È°ì´Ó¤·¤Æ½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¢¡¢£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡Ö±ÉÍÜ¤Î¾ï¼±¡×
¶â¿¹¡¡Åü¼Á°ÍÂ¸¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢»é¼Á¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤¹¤ë¡Ö¥±¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÊÂÎ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬À¸Íý³ØÅª¤Ë¸«¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ò¥È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤ÏÅü¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»é¼Á¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿©¤Ë¤·¤í¡¢¿çÌ²¤Ë¤·¤í¡¢µìÀÐ´ï»þÂå¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¥ÅÄ¡¡¼Â¤Ï»ä¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ÏµÜ¸ÅÅç¤Î°å»Õ²È·Ï¤Ç¡¢ÁÄÊì¤¬¤è¤¯ÅÁÅýÅª¤ÊÌôÁðÃã¤òÀù¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢Àè½»Ì±¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤³¤½·ò¹¯¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¶â¿¹¤µ¤ó¤Û¤ÉÍýÏÀ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¿ÍÎà¤¬ÀÎ¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿±Ä¤ß¤Ë¤³¤½Àµ²ò¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â¿¹¡¡¶Ä¤ëÄÌ¤ê¡£²Æì¤È¤¤¤¨¤Ð¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÄ¹¼÷ÃÏ°è¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£º£¤Ï·ò¹¯»ØÉ¸¤¬Á´¹ñºÇ²¼°Ì¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¿¥ÅÄ¡¡²Æì¤ÎÅÚÃÏ¤Ï°ðºî¤Ë¤Ï¸þ¤«¤º¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ïµû¤äÆ°Êª¤Î»é¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Àï¸å¤«¤é¸½ºß¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼°¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤¬°ìµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç½ù¡¹¤ËÅÁÅý¿©¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬´°Á´¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¶â¿¹¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢¤â¤È¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð1990Ç¯Âå¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÇÀÌ³¾Ê¤¬¡Ö¥Ñ¥ó¤äÊÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¢Ìý¤Ï¹µ¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥Õ¡¼¥É¥¬¥¤¥É¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡×¤ò¹¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤½¤³¤«¤é¡Ö»é¤Ï°¤Ç¡¢Åü¼Á¤Ï¼ç¿©¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ëºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿¥ÅÄ¡¡»ä¤¿¤Á¤¬µ¿¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿·ò¹¯¤Î¾ï¼±¤Ï¡¢¼Â¤Ïºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£