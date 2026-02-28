最下位ウルヴスが今季プレミア2勝目！ 3位アストン・ヴィラは痛恨の完封負け
プレミアリーグ第28節が27日に行われ、ウルヴァーハンプトン（ウルヴス）とアストン・ヴィラが対戦した。
今季ここまでわずか1勝にとどまり、最下位に低迷しているウルヴァーハンプトンと、3位に位置しているアストン・ヴィラの一戦は、スコアレスで前半を折り返すと、61分にアダム・アームストロングの落としをジョアン・ゴメスが右足で叩き込んで、ホームのウルヴァーハンプトンが先制に成功した。
追いつきたいアストン・ヴィラだったが、GKジョゼ・サの牙城を崩すことができず。逆に90＋8分にはカウンターから最後はロドリゴ・ゴメスがダメ押しゴールを挙げ、ウルヴァーハンプトンが2−0で完封勝利を収めた。
この結果、ウルヴァーハンプトンは先月3日に行われた第20節のウェストハム戦（◯3−0）以来の今季2勝目に。一方、敗れたアストン・ヴィラは今節のマンチェスター・ユナイテッドの結果次第では4位に転落する痛恨の敗戦となった。
次節、ウルヴァーハンプトンは3日にホームでリヴァプールと、アストン・ヴィラは4日にホームでチェルシーとそれぞれ対戦する。
【スコア】
ウルヴァーハンプトン 2−0 アストン・ヴィラ
【得点者】
1−0 61分 ジョアン・ゴメス（ウルヴァーハンプトン）
2−0 90＋8分 ロドリゴ・ゴメス（ウルヴァーハンプトン）
今季ここまでわずか1勝にとどまり、最下位に低迷しているウルヴァーハンプトンと、3位に位置しているアストン・ヴィラの一戦は、スコアレスで前半を折り返すと、61分にアダム・アームストロングの落としをジョアン・ゴメスが右足で叩き込んで、ホームのウルヴァーハンプトンが先制に成功した。
この結果、ウルヴァーハンプトンは先月3日に行われた第20節のウェストハム戦（◯3−0）以来の今季2勝目に。一方、敗れたアストン・ヴィラは今節のマンチェスター・ユナイテッドの結果次第では4位に転落する痛恨の敗戦となった。
次節、ウルヴァーハンプトンは3日にホームでリヴァプールと、アストン・ヴィラは4日にホームでチェルシーとそれぞれ対戦する。
【スコア】
ウルヴァーハンプトン 2−0 アストン・ヴィラ
【得点者】
1−0 61分 ジョアン・ゴメス（ウルヴァーハンプトン）
2−0 90＋8分 ロドリゴ・ゴメス（ウルヴァーハンプトン）