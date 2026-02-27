個性豊かな鉄道車両はどのように作られるのか。鉄道車両デザイナーの南井健治さんは「鉄道車両はその地域だけを走る交通機関であるだけに、文化や慣習、嗜好、民族性といったものを考慮してデザインされている」という――。

■日本と海外の鉄道はこんなに違う

筆者は多くの輸出車両のデザインに携わってきたが、国により地域により車両のコンセプトはそれぞれに大きく異なっていて、ひとつとして同じものはなかった。

同じアメリカの6つの都市、ボストン、ダラス、ニュージャージー、サンノゼ、シアトル、フェニックスのLRVのデザインを担当したが、これもそれぞれが違う。そのデザインもそれぞれの町並みや都市のイメージに合わせてなされているのだ。

ヨーロッパの高速車両であるTGVやICEと日本の新幹線でも大きく異なることがある。それは座席配置である。

TGVやICEでは固定座席であり、必ず後ろを向いて座る人が出てくる配置になっているが、日本では座席が回転して、前向きにすべての乗客が座れるようになっている。今までには固定座席の車両もなかったわけではないが、どの車両も不人気で、後に改造されて、腰掛けが交換されたものが多い。

■ヨーロッパの鉄道の原点は馬車

韓国の高速列車KTXはTGVベースであるが、後ろ向きの座席配置が不評で、後ろ向きの人には料金を割引する策が取られたという。

腰掛けそのものを考えれば、向きを変えられる回転式や転換式のものよりも、固定式のものの方が軽量でメンテナンスも少なく、また座面デザインについても制限が少ないために人間工学的には有利なものとしやすい。

一説には、ヨーロッパの鉄道は馬車からスタートしているため、基本的にコンパートメントがメインであると言われている。

そのためか、半分は逆方向でも乗客は何も感じないようである。今では個室の存在は少なくなってきているが、座席配列にはさまざまな向きを設定しているものの、向かい合い配置があるなど、やはりその名残は残っている。

■中国の列車に乗って「損した気分になった」

実際に海外の車両に乗ってみると、日本では我慢できないだろうと思われることも発見する。

中国の高速車両、CRH1に乗って深●から広州へ行った時のこと、せっかくだからと1等車に乗ってみた。座席が固定で後ろ向きなのはよくあるし、仕方がないと思ったが、なんと座席の横には窓がない。

飛行機では時々あるが、シートピッチと窓ピッチがあっていないためにそういうレイアウトなのである。オリジナルがヨーロッパデザインなのでそのまま持ってきているのだろうが、これにはまいった。

車窓は鉄道の旅の楽しみの一つなのに、どうにも損した気分になったし何より閉塞感が耐えられなかった。

日本ではたとえ2席に1つの窓であっても、ロールカーテンはそれぞれが操作できるように、間にカーテンガイドを設けている。窓のピッチと座席のピッチはそろえるのが当たり前であるが、世界では必ずしもそうではない。

飛行機も窓と座席が合っていないものがほとんどであり、これは、機体は同じで状況や需要によって座席数を変えるというやり方をしているからである。窓と座席をきちんと合わせるという日本の車両の常識は世界では通用しないようである。

■日本人が新幹線を愛するワケ

鉄道車両はその社会でのみ使われる、地域限定の交通機関であるだけにその地域の文化や慣習、嗜好といったものを無視してはデザインができない。

特にインテリアデザインや接客設備品にその差は大きいが、他にも文化や民族性、また社会のシステムから来ていると感じられる点もある。

たとえば、高速車両の先頭形状は日本の新幹線、ドイツのICE、フランスのTGVと高速車両という条件には差がないにもかかわらず、それぞれに異なる。

もちろん路線条件、たとえばトンネルの有無などにもよるが、それぞれの民族の持つ文化や感性が反映されていると筆者は感じる。どことなく自動車のデザインにも通じるイメージ上の特徴があるのだ。

新幹線100系のデザインを担当した羽田憲一は、「100系の先頭形状のデザインは輪郭線を意識したもの」と言われた。日本画に見られるような輪郭線の存在するヴィジュアルこそが日本人の感性である、というのである。

これに対してICEは洋画のようなボリュームを感じさせられるデザインであり、その違いは国民性からきているように思われる。

■なぜ香港の地下鉄のイスは硬いのか

香港の通勤電車や地下鉄には、ステンレス製のロングシートが使われている。お尻は冷たいし、硬いし、ブレーキがかかると踏ん張らないとすべってしまう。

工場で製作中に、たまたま家族のための工場公開があったが、完成した車両を見られた奥さん連中が、みな同様に「この車両はまだ椅子がついていないの？」とおっしゃられたことを思い出す。

日本では、地下鉄といえども柔らかな、クッションのきいた座席が当たり前であり、過去にFRP製の座席が試行されたこともあったが、不評でその後は続かなかった。デザイン提案前に、現地の調査をした筆者も、ステンレスの座席などもってのほかと思い、クッションつきの日本式の座席を提案した。ところが即座に却下。

ステンレスが滑るというなら、滑らないステンレスのものを提案とするようにと注文されてしまった。どうしてもわけがわからず、客先の担当者の方に聞いたところ、意外なことを教えられた。

■高温多湿の香港で大切にされること

それは香港の人は、冷たい感触が好き、ということであった。人が立った後に座った時、前の人の体温が残っているのは気持ちが悪い、というのだ。金属製であれば熱伝導率が高く、いつもひんやりとしていい、らしい。

香港は高温多湿であり、人が気持ちよく思うのは冷たさであり、それが証拠に、世界で一番寒いオフィスは香港である、とも言われていた。確かに、ホテルでは、いくら室温調整を25℃とかにしても、ハウスキーピングが入ってくるたびに冷房の設定を最低（最強）にされてしまう。

これこそが、香港でもっとも大切なおもてなしなのだ、というのである。その他にも蒸し暑い環境では虫がわく、とかステンレスの座席なら、きれいにする必要がない（みんなのお尻でいつも拭かれるから）、とかも説明されたが、香港であるが故の理屈があり、ここにもまことに日本の常識が通用しないことを感じた。

■アラブ人は床との関係が独特である

また、ドバイメトロをデザインした際、外観形状とカラーリングはわりとすんなり承認されたが、インテリアは何度出しても通らない。困った挙句、現地のインテリアデザイナーをコンサルタントに雇ってアドバイスをもらった。

ドバイのホテルのデザインを多く手がけているデザインコンサルタントのジョン・カロランは、即座に「床に問題がある」と言った。通常、車両ではそれほど床にパターンを持ち込むことはない。汚れにくさや耐久性が問われることが多く、われわれの提案も単色のゴム床であった。

常識的にはできるだけ継ぎ目を少なくし、継ぎ目の劣化による事故をなくすことがよいとされる。彼のサジェスチョンは細かな柄で構成することであった。

日本の床ではプリントしたものを使って柄を実現しているが、ゴム床ではそれができず、色の違う部品をつないでいかざるを得ない。実際に1両当たり200ピース以上の部品をつなぐため、この実現には非常な苦労があったが、彼の提案したモザイク張りをプレゼンしたところ、すんなり承認された。

アラブではひざまずいてお祈りをするので、床との関係が独特なのだ、と彼は言ったが、確かにじゅうたんやモスクのモザイクの床など、同じく床にひざまずくけれども日本とはまったく違う感性である。

■つるつるの握り棒は日本だけ

握り棒ひとつをとっても、日本ではつるつるのバフ仕上げがほとんどであるが、世界ではおよそ見当たらない。

南井健治『鉄道車両デザインの教科書』（イカロス出版）

アメリカやヨーロッパではヘアライン仕上げとして握ったときに手が滑らないことを考慮しているし、凹凸のついたエンボス仕上げのパイプとしている例もある。

視力に問題のある方にも安全なように、目立つ黄色や赤にしている国もある。それぞれに理屈があって、どれがベストということはできない。

これらの例はその走る地域の文化に起因するものであり、いくら日本では当然で、いいと思われるものであっても、そのまま持ち込んで受け入れられるかどうかはわからない。

いいものも相対的なものなのであり、こういう点でも鉄道車両はその地域だけのものと言うことができる。

南井 健治（みない・けんじ）

鉄道車両デザイナー

1957年、京都市生まれ。1979年、京都市立芸術大学卒業後に近畿車輌株式会社に入社。以後30年にわたって鉄道車両のデザインに従事。JR西日本、東京メトロ、大阪市交通局などの車両のほか、叡山電鉄の観光列車や広島電鉄のLRVなど、多彩な車両を手がけ、アメリカや香港、ドバイなど、海外案件にも多くの実績を残す。2015年より役員となり、取締役常務執行役員を2024年に退任。現在はフリーの立場で、雑誌などに多数寄稿し、鉄道車両のデザインの裾野を広げるべく精力的に活動している。日本インダストリアルデザイン協会会員。近著に『鉄道車両デザインの教科書』（イカロス出版・2024）、『車輌の外部色』（機芸出版・2024）。

（鉄道車両デザイナー 南井 健治）