死刑判決を受けて「バンザイ！」と叫んだ23歳女性―たったひとりで国家と闘った金子文子を、没後100年で映画化した理由｜浜野佐知監督✕菜葉菜・対談

死刑判決を受けて「バンザイ！」と叫んだ23歳女性―たったひとりで国家と闘った金子文子を、没後100年で映画化した理由｜浜野佐知監督✕菜葉菜・対談