山梨県富士吉田市の遊園地「富士急ハイランド」の人気アトラクション「ええじゃないか」で昨年２月、点検作業中の従業員が車両とレールの間に挟まれ死亡した事故で、県警は近く、一緒に作業をしていた４０歳代の男性現場責任者を業務上過失致死容疑で書類送検する方針を固めたことがわかった。

事故は昨年２月２８日午前に発生。アトラクションの点検作業をしていた従業員（当時２９歳）（富士河口湖町）が、動き出した車両とレールの間に挟まれ、出血性ショックで死亡した。

捜査関係者によると、現場責任者は安全確認が不十分なのにもかかわらず、誤って車両を動かし、従業員を死亡させた疑いが持たれている。これまでの任意の調べに、「（点検時に車両を動かす際に使う）ブザーを鳴らさずに車両を動かしてしまった」などと説明していたという。

事故を巡っては会社側と従業員の遺族との間で示談が成立しているが、事案の重大性などを踏まえ、県警は起訴を求める「厳重処分」の意見を付ける見通しだ。

同園は昨年５月、車両を操作する電源部にカギをかけ、点検作業時に作業員全員が戻るまで解錠できない仕組みを導入するなどの再発防止策を講じた上で、ええじゃないかの営業を再開しており、取材に対し「引き続き捜査に全面的に協力してまいります」とコメントした。

富士急ハイランドでは過去にも、「ええじゃないか」を含めたアトラクションの事故が発生している。点検作業中の死亡事故は１９８２年にも２件起きており、今回で３例目となる。

２００７年１２月には、ええじゃないかの部品交換作業中の男性社員が、動き出した車両のタイヤとレールの間に挟まれ、胸の骨を折るなどの重傷を負った。この際も電源を切るなど作業手順を守らなかったことが原因とされている。

１２年４月には走行中のジェットコースターからボルト１本が落下し、真下を歩いていた女性の額に当たる事故も発生。女性は軽傷だったものの、２０年７月にも同様の事故が起きた。

同園では今後同様の事故を起こさないために、従業員が亡くなった２月２８日を「安全の誓いの日」と定めた。同日は、園近くに建てられた従業員らを弔う石碑の前で、冥福（めいふく）を祈るとともに、職員らが安全管理への意識を再確認するための会を開くという。