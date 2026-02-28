山本由伸は3回5安打2失点だった。

ドジャースの山本由伸投手が27日（日本時間28日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板し、3回5安打2失点で降板した。球数は52球だった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「今日はピッチングが特によかったわけではない。ボール球が多く、ボールが先行した」と言及した。

山本はこの日、初回先頭のアダメズに変化球を捉えられ、先頭打者本塁打を浴びるなど2回までに2失点。最速96.9マイル（約155.95キロ）だった。これで侍ジャパン合流前の調整登板を終えたが“課題”を残す投球となった。

ロバーツ監督は「彼については（キャンプ）序盤に必要なのはビルドアップさせることだけなので、ヨシノブは大丈夫。心配していない。日本代表といるとき、我々は彼がいなくてさみしいが、必要なものは確実に得た」と“前進”を強調した。

指揮官は投手陣が12失点での“今季初黒星”に「守備も、よくなかった。そして攻撃も散発的だった。なので今日のことは（水に）流すしかない。しかし、ヨシが3イニングに届いたのはよかった」と話した。（Full-Count編集部）