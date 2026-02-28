静岡県の児童・生徒の身長と体重は、多くの年齢で全国平均を下回っていることが2025年度の学校保健統計調査結果わかりました。

この調査は、学校における幼児、児童、生徒の発育や健康状態を明らかにするのが目的で文部科学省が毎年実施しています。

調査は、幼稚園や認定こども園、小中高に在籍する5歳から17歳が対象で、4月1日から6月30日の間に行われる健康診断などの結果に基づいて実施されます。

静岡県では、180施設が調査実施の対象です。

静岡県の児童らの身長・体重は、ほとんどの年齢で全国平均を下回る

静岡県の子どもたちの身長を見ると、男子は5歳と12歳を除く全ての年齢で、女子は5歳と16歳を除く全ての年齢で全国平均を下回っています。

体重についても同様の傾向が見られ、男子は5歳と12歳を除く全年齢で、女子は5歳、8歳、16歳を除く全年齢で全国平均より軽い結果となっています。

例えば11歳男子の平均身長は静岡県が145.3cm、全国平均が146.1cmで、静岡県の全国順位は39位、体重は静岡県が38.2kg、全国平均が39.6kgとなっていて、体重は全国最下位です。

身長・体重の平均値 静岡県と全国との比較静岡県は肥満傾向？痩身傾向？

肥満傾向児の出現率は、男子では12歳と16歳で、女子では5歳、7歳、8歳、12歳、16歳で全国平均を上回っています。

一方、痩せ傾向にある子どもの割合は、男子では7歳、9歳、11歳、12歳、17歳で、女子では6歳、8歳、9歳、13歳、14歳で全国平均より高くなっています。

視力とむし歯の状況は、全国平均と比べると…

裸眼視力1.0未満の子どもの割合は、小学校、中学校、高等学校で全国平均を下回っていますが、学校段階が上がるにつれて高くなっていて、小学校で3割を超え、中学校では5割台、高等学校では7割近くとなっています。

また、むし歯の被患率は、全ての学校種別で全国平均を下回っており、過去10年間では概ね減少傾向にあります。ただ高校生については前年度より増加に転じました。

今回の調査結果の詳細は、静岡県の「統計センターしずおか」や文部科学省のホームページで公開されています。