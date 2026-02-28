ストレスが高血圧/がん/心筋梗塞を引き寄せる原因に！？ストレスから来る怖い病気とは【健康図解 毒出し】

ストレスが高血圧/がん/心筋梗塞を引き寄せる原因に！？ストレスからくる怖い病気とは

死に至る病に直結するストレス

血圧は心の状態が大きく影響されるため、終始ストレスにさらされる仕事中は、健康な人でも10mmhgほど上がることが多いです。これは「職場高血圧」といわれる隠れ高血圧の1つです。知らず知らずのうちに血圧が高い状態が続き、血管は次第にかたくなってもろくなります。そこに強いストレスや怒りを感じると、自律神経（交感神経）が血管をぎゅっと締め上げ、血圧が急上昇。脳出血や急性大動脈解離などを引き起こし、場合によっては死に直面してしまいます。

また、血液中にストレスホルモンが増えると血液が凝固しやすくなり、「血栓」と呼ばれる血のかたまりができることも。血栓が肺の血管に詰まれば肺塞栓症、同じことが脳で起きれば脳梗塞、心臓ならば心筋梗塞を発症します。日本人の死因トップであるがんは、細胞分裂するときに起こる細胞のコピーミスが原因です。そのほとんどは小さなうちに免疫細胞が退治していますが、ストレスによって免疫力が低下すると、免疫細胞の攻撃をすり抜けたがん細胞が増殖してがんになってしまうのです。

