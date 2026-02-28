アメリカのクリントン元大統領は性的虐待の罪に問われた富豪のエプスタイン元被告との関係をめぐって連邦議会の委員会で証言し、「間違ったことはしていない」などと表明しました。

アメリカ連邦議会下院の監視・説明責任委員会は27日、富豪のエプスタイン元被告との関係をめぐり、クリントン元大統領から聴取を行いました。

聴取は非公開で行われましたが、クリントン氏はSNSに証言の冒頭部分だとする文書を公開し、「エプスタインの関わった犯罪行為について何も知らなかった」としたうえで、「間違ったことは何もしていない」と強調しました。

また、「エプスタインとの短期間の交流は犯罪行為が明らかになる何年も前に終わっていた」などと説明しています。

クリントン氏は過去にエプスタイン氏と交流があったことが知られていて、司法省が開示した資料の中にはクリントン氏がエプスタイン氏や女性と写った写真が含まれていました。

一方、クリントン氏は前日の26日に妻のヒラリー氏が同じ委員会の聴取を受けたことについて、「彼女はエプスタインと会った記憶もない」としたうえで、証言を求めたことは「間違いだった」と批判しました。

委員会は後日、クリントン夫妻の証言を撮影したビデオ映像と発言録を公開するとしています。