フィギュアスケートのりくりゅうペアのコーチのリアクションでも感動を呼んでいます。

三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートペア種目で日本史上初の金メダルを獲得しました。

オリンピック公式Instagramが26日、りくりゅうペアの演技とカナダ人コーチのブルーノ・マルコットコーチのリアクションの2面を投稿。

「画面越しにも伝わる熱気と魔法のような瞬間」とコメントが記載され、最後のリフトの着氷から動画が流されます。そこまで熱いまなざしを向けていたマルコットコーチは最後の大技が着氷される瞬間を見て大きくガッツポーズ。近くにいた渡部文緒トレーナーと勢いよくハイタッチ。きつく結ばれた拳をしばらく離すことなく喜びを共有します。最後のポーズが決まる頃には今にも泣きそうな表情を見せました。

氷上で木原選手が涙を流しながら三浦選手とハグする裏で、マルコットコーチも熱いハグでりくりゅうの成功を喜びました。

りくりゅうの演技に感動した人たちも改めてマルコットコーチの思いがあふれたリアクションを見て感動していました。