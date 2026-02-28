今回は、結婚式で、かつて自分をいじめた相手に再会したエピソードを紹介します。

大人になりパティシエになったけど…

「私は小学生の頃、クラスの男子にいじめられていました。その頃に負った心の傷は、大人になった今も完全には癒えていません。しかし『いつか自分をいじめた男子を見返してやる』という気持ちで、専門学校に入りパティシエになり、自分のお店を何店舗も持つことができました。店の経営は順調で、さらに店舗を増やす予定です。

そんなある日、『どうしてもウェディングケーキを作ってほしい』という依頼があり、忙しいながら引き受けることにしたんです。そして、ケーキの依頼者の結婚披露宴に私も顔を出してほしいと言われたので、行きました。

すると、なんと新郎はかつて私をいじめた男だったんです。驚いたのと同時に、『私、勝ったな……』と思ってしまいました。というのも、その男に『俺、ずっと結婚式であなたにケーキ作りをお願いしたいと思ってたんです』『あなたのケーキは世界一です』と言われたからです」（体験者：30代女性・パティシエ／回答時期：2025年1月）

▽ この男性は、この女性のことを「かつて自分がいじめた相手」だとまったく気付いていないようですね。いっそ、過去のことをこの男性に伝えてもいい気がしますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。