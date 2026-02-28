週間ランキング【約定回数 増加率】 (2月27日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,320銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <3627> テクミラ 東証Ｓ 62.3倍 ( 2,056) 302 ( +18.4 ) 人工知能関連
２. <7794> ＥＤＰ 東証Ｇ 51.2倍 (23,946) 1431 ( +12.4 )
３. <9980> ＭＲＫＨＬＤ 東証Ｓ 44.7倍 ( 2,413) 136 ( +43.2 )
４. <7885> タカノ 東証Ｓ 38.2倍 ( 3,248) 1447 ( +71.0 ) 半導体製造装置関連
５. <7063> バードマン 東証Ｇ 32.7倍 ( 2,944) 139 ( +26.4 )
６. <190A> コーディア 東証Ｇ 14.7倍 ( 3,077) 167 ( +42.7 )
７. <9557> エアクロ 東証Ｇ 13.8倍 ( 1,499) 244 ( +11.9 )
８. <4598> デルタフライ 東証Ｇ 11.1倍 ( 2,677) 254 ( +16.0 )
９. <8946> エイシアンＳ 東証Ｓ 10.8倍 ( 3,938) 107 ( +27.4 )
10. <6696> トラースＯＰ 東証Ｇ 9.4倍 ( 1,482) 399 ( +7.5 ) 人工知能関連
11. <5248> テクノロジー 東証Ｇ 9.2倍 ( 1,082) 546 ( +6.2 ) 人工知能関連
12. <4597> ソレイジア 東証Ｇ 8.5倍 ( 812) 37 ( +19.4 )
13. <4245> Ｄ・アクシス 東証Ｓ 8.4倍 ( 270) 774 ( +12.0 ) 下水道関連
14. <6546> フルテック 東証Ｓ 7.1倍 ( 85) 1134 ( -2.5 )
15. <3796> いい生活 東証Ｓ 6.9倍 ( 103) 510 ( +2.4 )
16. <5210> 日山村硝 東証Ｓ 6.9倍 ( 1,563) 3490 ( +5.1 )
17. <3041> ビューテＨＤ 東証Ｓ 6.5倍 ( 268) 516 ( +5.7 )
18. <2540> 養命酒 東証Ｐ 6.5倍 ( 598) 4040 ( -9.8 )
19. <6775> ＴＢグループ 東証Ｓ 6.4倍 ( 5,171) 175 ( +25.0 )
20. <2692> 伊藤忠食 東証Ｐ 6.2倍 ( 735) 13130 ( +10.2 )
21. <6772> コスモス 東証Ｓ 6.0倍 ( 90) 1450 ( +1.3 )
22. <7250> 太平洋工 東証Ｐ 5.9倍 ( 339) 3010 ( 0.0 )
23. <9238> バリューＣ 東証Ｇ 5.9倍 ( 359) 724 ( -43.7 )
24. <6217> 津田駒 東証Ｓ 5.6倍 ( 2,208) 650 ( +30.0 )
25. <6999> ＫＯＡ 東証Ｐ 5.5倍 ( 4,856) 1988 ( +19.5 )
26. <2033> コスピブル 東証EN 5.3倍 ( 1,290) 74170 ( +19.2 )
27. <4308> Ｊストリーム 東証Ｇ 5.3倍 ( 274) 406 ( +9.1 )
28. <6406> フジテック 東証Ｐ 5.2倍 ( 510) 5660 ( -0.3 )
29. <2391> プラネット 東証Ｓ 4.8倍 ( 172) 1257 ( -2.3 )
30. <6470> 大豊工業 東証Ｓ 4.8倍 ( 1,246) 1109 ( +12.6 )
31. <6664> オプトエレ 東証Ｓ 4.7倍 ( 186) 343 ( +2.4 )
32. <453A> ｉＳ米債カバ 東証Ｅ 4.6倍 ( 438) 817.4 ( +1.1 )
33. <402A> アクセルＨＤ 東証Ｇ 4.5倍 (10,119) 752 ( +35.0 ) 宇宙開発関連
34. <5817> ＪＭＡＣＳ 東証Ｓ 4.5倍 ( 5,902) 1751 ( +51.5 ) データセンター関連
35. <8944> ランビジネス 東証Ｓ 4.5倍 ( 522) 312 ( +28.9 )
36. <9661> 歌舞伎 東証Ｓ 4.4倍 ( 79) 4515 ( -3.4 )
37. <4437> ＧＤＨ 東証Ｇ 4.4倍 ( 241) 860 ( +1.9 )
38. <429A> テクセンド 東証Ｐ 4.3倍 ( 4,134) 3380 ( +14.7 ) 半導体製造装置関連
39. <8931> 和田興産 東証Ｓ 4.0倍 ( 206) 1773 ( -0.1 )
40. <2561> ｉＳ日本国債 東証Ｅ 3.7倍 ( 316) 2110 ( 0.0 )
41. <3557> Ｕ＆Ｃ 東証Ｇ 3.7倍 ( 125) 942 ( -5.8 )
42. <7719> 東京衡機 東証Ｓ 3.7倍 ( 5,750) 635 ( +32.3 ) ドローン関連
43. <5724> アサカ理研 東証Ｓ 3.6倍 ( 1,728) 3960 ( +15.6 ) レアアース関連
44. <9982> タキヒヨー 東証Ｓ 3.6倍 ( 107) 2190 ( +0.5 )
45. <3103> ユニチカ 東証Ｐ 3.5倍 (58,534) 1918 ( +55.2 ) データセンター関連
46. <3902> ＭＤＶ 東証Ｐ 3.5倍 ( 382) 1679 ( -0.1 )
47. <3063> Ｊグループ 東証Ｇ 3.5倍 ( 248) 819 ( -4.3 )
48. <3080> ジェーソン 東証Ｓ 3.5倍 ( 136) 767 ( -9.4 )
49. <4840> トライアイズ 東証Ｓ 3.4倍 ( 113) 466 ( -1.7 )
50. <5699> イボキン 東証Ｓ 3.4倍 ( 84) 1616 ( +9.3 )
株探ニュース