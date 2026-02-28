　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,320銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <3627> テクミラ　　　東証Ｓ 　62.3倍 ( 2,056) 　　302　( +18.4 )　 人工知能関連
２. <7794> ＥＤＰ　　　　東証Ｇ 　51.2倍 (23,946)　　1431　( +12.4 )　
３. <9980> ＭＲＫＨＬＤ　東証Ｓ 　44.7倍 ( 2,413) 　　136　( +43.2 )　
４. <7885> タカノ　　　　東証Ｓ 　38.2倍 ( 3,248)　　1447　( +71.0 )　 半導体製造装置関連
５. <7063> バードマン　　東証Ｇ 　32.7倍 ( 2,944) 　　139　( +26.4 )　
６. <190A> コーディア　　東証Ｇ 　14.7倍 ( 3,077) 　　167　( +42.7 )　
７. <9557> エアクロ　　　東証Ｇ 　13.8倍 ( 1,499) 　　244　( +11.9 )　
８. <4598> デルタフライ　東証Ｇ 　11.1倍 ( 2,677) 　　254　( +16.0 )　
９. <8946> エイシアンＳ　東証Ｓ 　10.8倍 ( 3,938) 　　107　( +27.4 )　
10. <6696> トラースＯＰ　東証Ｇ　　9.4倍 ( 1,482) 　　399　(　+7.5 )　 人工知能関連
11. <5248> テクノロジー　東証Ｇ　　9.2倍 ( 1,082) 　　546　(　+6.2 )　 人工知能関連
12. <4597> ソレイジア　　東証Ｇ　　8.5倍 ( 　812)　　　37　( +19.4 )　
13. <4245> Ｄ・アクシス　東証Ｓ　　8.4倍 ( 　270) 　　774　( +12.0 )　 下水道関連
14. <6546> フルテック　　東証Ｓ　　7.1倍 (　　85)　　1134　(　-2.5 )　
15. <3796> いい生活　　　東証Ｓ　　6.9倍 ( 　103) 　　510　(　+2.4 )　
16. <5210> 日山村硝　　　東証Ｓ　　6.9倍 ( 1,563)　　3490　(　+5.1 )　
17. <3041> ビューテＨＤ　東証Ｓ　　6.5倍 ( 　268) 　　516　(　+5.7 )　
18. <2540> 養命酒　　　　東証Ｐ　　6.5倍 ( 　598)　　4040　(　-9.8 )　
19. <6775> ＴＢグループ　東証Ｓ　　6.4倍 ( 5,171) 　　175　( +25.0 )　
20. <2692> 伊藤忠食　　　東証Ｐ　　6.2倍 ( 　735) 　13130　( +10.2 )　
21. <6772> コスモス　　　東証Ｓ　　6.0倍 (　　90)　　1450　(　+1.3 )　
22. <7250> 太平洋工　　　東証Ｐ　　5.9倍 ( 　339)　　3010　(　 0.0 )　
23. <9238> バリューＣ　　東証Ｇ　　5.9倍 ( 　359) 　　724　( -43.7 )　
24. <6217> 津田駒　　　　東証Ｓ　　5.6倍 ( 2,208) 　　650　( +30.0 )　
25. <6999> ＫＯＡ　　　　東証Ｐ　　5.5倍 ( 4,856)　　1988　( +19.5 )　
26. <2033> コスピブル　　東証EN　　5.3倍 ( 1,290) 　74170　( +19.2 )　
27. <4308> Ｊストリーム　東証Ｇ　　5.3倍 ( 　274) 　　406　(　+9.1 )　
28. <6406> フジテック　　東証Ｐ　　5.2倍 ( 　510)　　5660　(　-0.3 )　
29. <2391> プラネット　　東証Ｓ　　4.8倍 ( 　172)　　1257　(　-2.3 )　
30. <6470> 大豊工業　　　東証Ｓ　　4.8倍 ( 1,246)　　1109　( +12.6 )　
31. <6664> オプトエレ　　東証Ｓ　　4.7倍 ( 　186) 　　343　(　+2.4 )　
32. <453A> ｉＳ米債カバ　東証Ｅ　　4.6倍 ( 　438) 　817.4　(　+1.1 )　
33. <402A> アクセルＨＤ　東証Ｇ　　4.5倍 (10,119) 　　752　( +35.0 )　 宇宙開発関連
34. <5817> ＪＭＡＣＳ　　東証Ｓ　　4.5倍 ( 5,902)　　1751　( +51.5 )　 データセンター関連
35. <8944> ランビジネス　東証Ｓ　　4.5倍 ( 　522) 　　312　( +28.9 )　
36. <9661> 歌舞伎　　　　東証Ｓ　　4.4倍 (　　79)　　4515　(　-3.4 )　
37. <4437> ＧＤＨ　　　　東証Ｇ　　4.4倍 ( 　241) 　　860　(　+1.9 )　
38. <429A> テクセンド　　東証Ｐ　　4.3倍 ( 4,134)　　3380　( +14.7 )　 半導体製造装置関連
39. <8931> 和田興産　　　東証Ｓ　　4.0倍 ( 　206)　　1773　(　-0.1 )　
40. <2561> ｉＳ日本国債　東証Ｅ　　3.7倍 ( 　316)　　2110　(　 0.0 )　
41. <3557> Ｕ＆Ｃ　　　　東証Ｇ　　3.7倍 ( 　125) 　　942　(　-5.8 )　
42. <7719> 東京衡機　　　東証Ｓ　　3.7倍 ( 5,750) 　　635　( +32.3 )　 ドローン関連
43. <5724> アサカ理研　　東証Ｓ　　3.6倍 ( 1,728)　　3960　( +15.6 )　 レアアース関連
44. <9982> タキヒヨー　　東証Ｓ　　3.6倍 ( 　107)　　2190　(　+0.5 )　
45. <3103> ユニチカ　　　東証Ｐ　　3.5倍 (58,534)　　1918　( +55.2 )　 データセンター関連
46. <3902> ＭＤＶ　　　　東証Ｐ　　3.5倍 ( 　382)　　1679　(　-0.1 )　
47. <3063> Ｊグループ　　東証Ｇ　　3.5倍 ( 　248) 　　819　(　-4.3 )　
48. <3080> ジェーソン　　東証Ｓ　　3.5倍 ( 　136) 　　767　(　-9.4 )　
49. <4840> トライアイズ　東証Ｓ　　3.4倍 ( 　113) 　　466　(　-1.7 )　
50. <5699> イボキン　　　東証Ｓ　　3.4倍 (　　84)　　1616　(　+9.3 )　

株探ニュース