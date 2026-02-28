

●今週の業種別騰落率ランキング



※2月27日終値の2月20日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 32 業種 値下がり： 1 業種

東証プライム：1591銘柄 値上がり：1404 銘柄 値下がり： 172 銘柄 変わらず他： 15 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 非鉄金属(0263) +15.03 邦チタ <5727> 、住友鉱 <5713> 、ＪＸ金属 <5016>

２. ガラス・土石(0261) +5.91 日東紡 <3110> 、日電硝 <5214> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344>

３. 電気機器(0266) +5.28 Ｊディスプレ <6740> 、ＫＯＡ <6999> 、アンリツ <6754>

４. 卸売業(0276) +5.06 松田産業 <7456> 、ハピネット <7552> 、伊藤忠食 <2692>

５. サービス業(0283) +4.78 ドリームＩ <4310> 、クイック <4318> 、日本空調 <4658>

６. 水産・農林業(0251) +4.77 マルハニチロ <1333> 、ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377>

７. 繊維製品(0255) +4.71 ユニチカ <3103> 、ＳＭＩＮＯＥ <3501> 、帝人 <3401>

８. 海運業(0272) +4.57 商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119>

９. その他製品(0269) +4.52 ＴＯＰＰＡＮ <7911> 、テクセンド <429A> 、イトーキ <7972>

10. 倉庫・運輸(0274) +4.51 三井倉ＨＤ <9302> 、住友倉 <9303> 、三菱倉 <9301>

11. 化学(0257) +4.46 東洋紡 <3101> 、カーリット <4275> 、デンカ <4061>

12. 金属製品(0264) +4.21 ＳＵＭＣＯ <3436> 、ＲＳテクノ <3445> 、東京綱 <5981>

13. 精密機器(0268) +4.20 セイコーＧ <8050> 、日本ＭＤＭ <7600> 、朝日インテク <7747>

14. 空運業(0273) +4.20 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

15. その他金融業(0281) +3.91 日本取引所 <8697> 、ネットプロ <7383> 、日証金 <8511>

16. 建設業(0253) +3.86 東洋エンジ <6330> 、太平電 <1968> 、テスＨＤ <5074>

17. 鉱業(0252) +3.65 日鉄鉱 <1515> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663>

18. 輸送用機器(0267) +3.63 武蔵精密 <7220> 、大同メ <7245> 、三桜工 <6584>

19. ゴム製品(0260) +3.57 オカモト <5122> 、ニッタ <5186> 、ブリヂストン <5108>

20. パルプ・紙(0256) +3.08 北越コーポ <3865> 、三菱紙 <3864> 、日本紙 <3863>

21. 不動産業(0282) +2.79 ＡＤＷＧ <2982> 、サンフロ不 <8934> 、グッドコムＡ <3475>

22. 食料品(0254) +2.78 ヨシムラＨＤ <2884> 、味の素 <2802> 、森永乳 <2264>

23. 証券・商品(0279) +2.73 いちよし <8624> 、水戸 <8622> 、東海東京 <8616>

24. 石油・石炭(0259) +2.72 日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

25. 医薬品(0258) +2.70 生化学 <4548> 、ネクセラ <4565> 、扶桑薬 <4538>

26. 電気・ガス(0270) +2.45 イーレックス <9517> 、関西電 <9503> 、北ガス <9534>

27. 保険業(0280) +2.43 ＦＰパートナ <7388> 、ライフネット <7157> 、ＳＯＭＰＯ <8630>

28. 機械(0265) +1.69 旭ダイヤ <6140> 、オプトラン <6235> 、ＪＵＫＩ <6440>

29. 陸運業(0271) +1.44 富士急 <9010> 、ＡＺ丸和ＨＤ <9090> 、ＮＸＨＤ <9147>

30. 情報・通信業(0275) +1.16 パークシャ <3993> 、Ａｐｐｉｅｒ <4180> 、カプコン <9697>

31. 小売業(0277) +0.70 Ｆ＆ＬＣ <3563> 、ギフトＨＤ <9279> 、ブロンコＢ <3091>

32. 銀行業(0278) +0.16 百五銀 <8368> 、名古屋銀 <8522> 、あいちＦＧ <7389>

33. 鉄鋼(0262) -1.88 中部鋼鈑 <5461> 、日本製鉄 <5401> 、ＪＦＥ <5411>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



