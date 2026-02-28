　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※2月27日終値の2月20日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　32 業種　　値下がり：　 1 業種
　　　東証プライム：1591銘柄　　値上がり：1404 銘柄　　値下がり： 172 銘柄　　変わらず他：　15 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 非鉄金属(0263)　　 +15.03 　邦チタ <5727> 、住友鉱 <5713> 、ＪＸ金属 <5016>
２. ガラス・土石(0261)　 +5.91 　日東紡 <3110> 、日電硝 <5214> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344>
３. 電気機器(0266)　　　 +5.28 　Ｊディスプレ <6740> 、ＫＯＡ <6999> 、アンリツ <6754>
４. 卸売業(0276)　　　　 +5.06 　松田産業 <7456> 、ハピネット <7552> 、伊藤忠食 <2692>
５. サービス業(0283)　　 +4.78 　ドリームＩ <4310> 、クイック <4318> 、日本空調 <4658>
６. 水産・農林業(0251)　 +4.77 　マルハニチロ <1333> 、ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377>
７. 繊維製品(0255)　　　 +4.71 　ユニチカ <3103> 、ＳＭＩＮＯＥ <3501> 、帝人 <3401>
８. 海運業(0272)　　　　 +4.57 　商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119>
９. その他製品(0269)　　 +4.52 　ＴＯＰＰＡＮ <7911> 、テクセンド <429A> 、イトーキ <7972>
10. 倉庫・運輸(0274)　　 +4.51 　三井倉ＨＤ <9302> 、住友倉 <9303> 、三菱倉 <9301>
11. 化学(0257)　　　　　 +4.46 　東洋紡 <3101> 、カーリット <4275> 、デンカ <4061>
12. 金属製品(0264)　　　 +4.21 　ＳＵＭＣＯ <3436> 、ＲＳテクノ <3445> 、東京綱 <5981>
13. 精密機器(0268)　　　 +4.20 　セイコーＧ <8050> 、日本ＭＤＭ <7600> 、朝日インテク <7747>
14. 空運業(0273)　　　　 +4.20 　ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>
15. その他金融業(0281)　 +3.91 　日本取引所 <8697> 、ネットプロ <7383> 、日証金 <8511>
16. 建設業(0253)　　　　 +3.86 　東洋エンジ <6330> 、太平電 <1968> 、テスＨＤ <5074>
17. 鉱業(0252)　　　　　 +3.65 　日鉄鉱 <1515> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663>
18. 輸送用機器(0267)　　 +3.63 　武蔵精密 <7220> 、大同メ <7245> 、三桜工 <6584>
19. ゴム製品(0260)　　　 +3.57 　オカモト <5122> 、ニッタ <5186> 、ブリヂストン <5108>
20. パルプ・紙(0256)　　 +3.08 　北越コーポ <3865> 、三菱紙 <3864> 、日本紙 <3863>
21. 不動産業(0282)　　　 +2.79 　ＡＤＷＧ <2982> 、サンフロ不 <8934> 、グッドコムＡ <3475>
22. 食料品(0254)　　　　 +2.78 　ヨシムラＨＤ <2884> 、味の素 <2802> 、森永乳 <2264>
23. 証券・商品(0279)　　 +2.73 　いちよし <8624> 、水戸 <8622> 、東海東京 <8616>
24. 石油・石炭(0259)　　 +2.72 　日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020>
25. 医薬品(0258)　　　　 +2.70 　生化学 <4548> 、ネクセラ <4565> 、扶桑薬 <4538>
26. 電気・ガス(0270)　　 +2.45 　イーレックス <9517> 、関西電 <9503> 、北ガス <9534>
27. 保険業(0280)　　　　 +2.43 　ＦＰパートナ <7388> 、ライフネット <7157> 、ＳＯＭＰＯ <8630>
28. 機械(0265)　　　　　 +1.69 　旭ダイヤ <6140> 、オプトラン <6235> 、ＪＵＫＩ <6440>
29. 陸運業(0271)　　　　 +1.44 　富士急 <9010> 、ＡＺ丸和ＨＤ <9090> 、ＮＸＨＤ <9147>
30. 情報・通信業(0275)　 +1.16 　パークシャ <3993> 、Ａｐｐｉｅｒ <4180> 、カプコン <9697>
31. 小売業(0277)　　　　 +0.70 　Ｆ＆ＬＣ <3563> 、ギフトＨＤ <9279> 、ブロンコＢ <3091>
32. 銀行業(0278)　　　　 +0.16 　百五銀 <8368> 、名古屋銀 <8522> 、あいちＦＧ <7389>
33. 鉄鋼(0262)　　　　　 -1.88 　中部鋼鈑 <5461> 、日本製鉄 <5401> 、ＪＦＥ <5411>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

