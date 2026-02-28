週間ランキング【値下がり率】 (2月27日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※2月27日終値の2月20日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,320銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9238> バリューＣ 東証Ｇ -43.7 724 26年2月期通期業績予想の下方修正と株主優待制度の廃止を発表
２. <5838> 楽天銀 東証Ｐ -29.0 6363 フィンテック事業再編の協議を再開
３. <9399> ビート 東証Ｓ -24.2 25 仮想通貨関連
４. <2338> クオンタムＳ 東証Ｓ -23.0 94 人工知能関連
５. <6736> サン電子 東証Ｓ -18.6 7040
６. <4199> ワンプラ 東証Ｇ -18.3 1224
７. <8233> 高島屋 東証Ｐ -13.8 1979 ２６年２月期最終損益予想を赤字に再下方修正
８. <3479> ＴＫＰ 東証Ｇ -13.4 2053
９. <4222> 児玉化 東証Ｓ -12.1 1240
10. <7426> 山大 東証Ｓ -11.9 1207
11. <6356> 日ギア 東証Ｓ -11.8 1179
12. <4395> アクリート 東証Ｇ -11.8 1215 サイバーセキュリティ関連
13. <9959> アシードＨＤ 東証Ｓ -11.6 1049
14. <7256> 河西工 東証Ｓ -11.5 314
15. <8746> ｕｎｂａｎｋ 東証Ｓ -11.2 308 仮想通貨関連
16. <6227> ＡＩメカ 東証Ｓ -11.0 18270 半導体製造装置関連
17. <4258> 網屋 東証Ｇ -10.9 3050 サイバーセキュリティ関連
18. <3174> ハピネス＆Ｄ 東証Ｓ -10.4 570
19. <4626> 太陽ＨＤ 東証Ｐ -10.3 5371 『特別委がＫＫＲ買収提案の妥当性認める』と報じられる
20. <9564> ＦＣＥ 東証Ｓ -10.1 527
21. <2540> 養命酒 東証Ｐ -9.8 4040 レノによるＴＯＢ価格にサヤ寄せの動き
22. <6578> コレックＨＤ 東証Ｓ -9.8 451
23. <7603> ジーイエット 東証Ｓ -9.8 148 仮想通貨関連
24. <3080> ジェーソン 東証Ｓ -9.4 767
25. <9778> 昴 東証Ｓ -9.3 5770
26. <338A> ゼンムテック 東証Ｇ -9.3 5970 サイバーセキュリティ関連
27. <6466> ＴＶＥ 東証Ｓ -9.2 4905
28. <2370> メディネット 東証Ｇ -8.8 31
29. <6269> 三井海洋 東証Ｐ -8.7 13430 レアアース関連
30. <6081> アライドアキ 東証Ｇ -8.7 401 仮想通貨関連
31. <4704> トレンド 東証Ｐ -8.6 5200 AI脅威論がサイバーセキュリティ関連にも広がる
32. <6538> ディスラプタ 東証Ｓ -8.6 299
33. <462A> ファンディノ 東証Ｇ -8.5 1018
34. <6264> マルマエ 東証Ｐ -8.5 3575
35. <1551> スタンダ２０ 東証Ｅ -8.4 7113
36. <7049> 識学 東証Ｇ -8.2 845
37. <8416> 高知銀 東証Ｓ -8.1 1208 金利上昇メリット関連
38. <7711> 助川電気 東証Ｓ -8.1 7390 半導体製造装置関連
39. <228A> オプロ 東証Ｇ -8.0 1422
40. <6834> 精工技研 東証Ｓ -8.0 21640 データセンター関連
41. <500A> ＴＯブックス 東証Ｓ -8.0 3230
42. <194A> ウルフハンド 東証Ｇ -8.0 1793
43. <9073> 京極運 東証Ｓ -7.9 1394
44. <2034> コスピベア 東証EN -7.8 2710
45. <6573> ＣＲＡＶＩＡ 東証Ｇ -7.6 61 人工知能関連
46. <5342> ジャニス 名証Ｍ -7.6 379
47. <5599> Ｓ＆Ｊ 東証Ｇ -7.5 1646 サイバーセキュリティ関連
48. <7077> ＡＬｉＮＫ 東証Ｇ -7.5 1004 ぽか活支援公式Webサービス『温泉むすめ ぽかログ』をリリース
49. <7975> リヒトラブ 東証Ｓ -7.5 1241
50. <7800> アミファ 東証Ｓ -7.4 1231
