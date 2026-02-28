　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※2月27日終値の2月20日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,320銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9238> バリューＣ　　東証Ｇ　　-43.7 　　724　 26年2月期通期業績予想の下方修正と株主優待制度の廃止を発表
２. <5838> 楽天銀　　　　東証Ｐ　　-29.0　　6363　 フィンテック事業再編の協議を再開
３. <9399> ビート　　　　東証Ｓ　　-24.2　　　25　 仮想通貨関連
４. <2338> クオンタムＳ　東証Ｓ　　-23.0　　　94　 人工知能関連
５. <6736> サン電子　　　東証Ｓ　　-18.6　　7040　
６. <4199> ワンプラ　　　東証Ｇ　　-18.3　　1224　
７. <8233> 高島屋　　　　東証Ｐ　　-13.8　　1979　 ２６年２月期最終損益予想を赤字に再下方修正
８. <3479> ＴＫＰ　　　　東証Ｇ　　-13.4　　2053　
９. <4222> 児玉化　　　　東証Ｓ　　-12.1　　1240　
10. <7426> 山大　　　　　東証Ｓ　　-11.9　　1207　
11. <6356> 日ギア　　　　東証Ｓ　　-11.8　　1179　
12. <4395> アクリート　　東証Ｇ　　-11.8　　1215　 サイバーセキュリティ関連
13. <9959> アシードＨＤ　東証Ｓ　　-11.6　　1049　
14. <7256> 河西工　　　　東証Ｓ　　-11.5 　　314　
15. <8746> ｕｎｂａｎｋ　東証Ｓ　　-11.2 　　308　 仮想通貨関連
16. <6227> ＡＩメカ　　　東証Ｓ　　-11.0 　18270　 半導体製造装置関連
17. <4258> 網屋　　　　　東証Ｇ　　-10.9　　3050　 サイバーセキュリティ関連
18. <3174> ハピネス＆Ｄ　東証Ｓ　　-10.4 　　570　
19. <4626> 太陽ＨＤ　　　東証Ｐ　　-10.3　　5371　 『特別委がＫＫＲ買収提案の妥当性認める』と報じられる
20. <9564> ＦＣＥ　　　　東証Ｓ　　-10.1 　　527　
21. <2540> 養命酒　　　　東証Ｐ 　　-9.8　　4040　 レノによるＴＯＢ価格にサヤ寄せの動き
22. <6578> コレックＨＤ　東証Ｓ 　　-9.8 　　451　
23. <7603> ジーイエット　東証Ｓ 　　-9.8 　　148　 仮想通貨関連
24. <3080> ジェーソン　　東証Ｓ 　　-9.4 　　767　
25. <9778> 昴　　　　　　東証Ｓ 　　-9.3　　5770　
26. <338A> ゼンムテック　東証Ｇ 　　-9.3　　5970　 サイバーセキュリティ関連
27. <6466> ＴＶＥ　　　　東証Ｓ 　　-9.2　　4905　
28. <2370> メディネット　東証Ｇ 　　-8.8　　　31　
29. <6269> 三井海洋　　　東証Ｐ 　　-8.7 　13430　 レアアース関連
30. <6081> アライドアキ　東証Ｇ 　　-8.7 　　401　 仮想通貨関連
31. <4704> トレンド　　　東証Ｐ 　　-8.6　　5200　 AI脅威論がサイバーセキュリティ関連にも広がる
32. <6538> ディスラプタ　東証Ｓ 　　-8.6 　　299　
33. <462A> ファンディノ　東証Ｇ 　　-8.5　　1018　
34. <6264> マルマエ　　　東証Ｐ 　　-8.5　　3575　
35. <1551> スタンダ２０　東証Ｅ 　　-8.4　　7113　
36. <7049> 識学　　　　　東証Ｇ 　　-8.2 　　845　
37. <8416> 高知銀　　　　東証Ｓ 　　-8.1　　1208　 金利上昇メリット関連
38. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ 　　-8.1　　7390　 半導体製造装置関連
39. <228A> オプロ　　　　東証Ｇ 　　-8.0　　1422　
40. <6834> 精工技研　　　東証Ｓ 　　-8.0 　21640　 データセンター関連
41. <500A> ＴＯブックス　東証Ｓ 　　-8.0　　3230　
42. <194A> ウルフハンド　東証Ｇ 　　-8.0　　1793　
43. <9073> 京極運　　　　東証Ｓ 　　-7.9　　1394　
44. <2034> コスピベア　　東証EN 　　-7.8　　2710　
45. <6573> ＣＲＡＶＩＡ　東証Ｇ 　　-7.6　　　61　 人工知能関連
46. <5342> ジャニス　　　名証Ｍ 　　-7.6 　　379　
47. <5599> Ｓ＆Ｊ　　　　東証Ｇ 　　-7.5　　1646　 サイバーセキュリティ関連
48. <7077> ＡＬｉＮＫ　　東証Ｇ 　　-7.5　　1004　 ぽか活支援公式Webサービス『温泉むすめ ぽかログ』をリリース
49. <7975> リヒトラブ　　東証Ｓ 　　-7.5　　1241　
50. <7800> アミファ　　　東証Ｓ 　　-7.4　　1231　

株探ニュース