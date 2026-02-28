週間ランキング【値上がり率】 (2月27日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※2月27日終値の2月20日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,320銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7885> タカノ 東証Ｓ 71.0 1447 半導体製造装置関連
２. <7946> 光陽社 東証Ｓ 64.5 3735 株式５分割の発表を手掛かり視
３. <3103> ユニチカ 東証Ｐ 55.2 1918 データセンター関連
４. <5817> ＪＭＡＣＳ 東証Ｓ 51.5 1751 フィジカルＡＩ・ペロブスカイトなど材料性豊富
５. <5727> 邦チタ 東証Ｐ 47.3 2791 JX金属が株式交換で完全子会社化
６. <6140> 旭ダイヤ 東証Ｐ 43.9 1650 半導体製造装置関連
７. <9980> ＭＲＫＨＬＤ 東証Ｓ 43.2 136 ６００万株を上限とする自社株買いを実施へ
８. <190A> コーディア 東証Ｇ 42.7 167 『ロゴセキブ』の拡大コホート開始を発表
９. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 35.2 1237 半導体関連
10. <402A> アクセルＨＤ 東証Ｇ 35.0 752 防衛省事業実施会社と衛星画像データ取得の委託契約締結
11. <7318> セレンＨＤ 東証Ｇ 34.6 1732
12. <5820> 三ッ星 東証Ｓ 33.3 1032 電気自動車関連
13. <7719> 東京衡機 東証Ｓ 32.3 635 次世代型原発関連として人気化
14. <7220> 武蔵精密 東証Ｐ 31.9 3125 電気自動車関連
15. <4438> Ｗｅｌｂｙ 東証Ｇ 30.8 365 ＴＩＳと業務提携契約を締結
16. <6217> 津田駒 東証Ｓ 30.0 650
17. <4596> 窪田製薬ＨＤ 東証Ｇ 29.0 236 仏社とのライセンス契約の協議状況を開示
18. <8944> ランビジネス 東証Ｓ 28.9 312
19. <195A> マスカットＧ 東証Ｇ 28.0 1334
20. <8946> エイシアンＳ 東証Ｓ 27.4 107 ブロックチェーン技術活用の新事業領域進出へ
21. <3856> Ａバランス 東証Ｓ 26.6 619
22. <7063> バードマン 東証Ｇ 26.4 139
23. <7774> Ｊ・ＴＥＣ 東証Ｇ 26.1 796
24. <5713> 住友鉱 東証Ｐ 26.1 12625 イラン情勢への警戒感高まり金価格が上昇
25. <6775> ＴＢグループ 東証Ｓ 25.0 175 低価格の新型電子レジスター販売で物色人気が向かう
26. <3370> フジタコーポ 東証Ｓ 23.9 623
27. <3993> パークシャ 東証Ｐ 23.8 3415 ＪＲ東日本が『パークシャ・スピーチインサイト』など導入
28. <6838> 多摩川ＨＤ 東証Ｓ 23.6 1080 半導体製造装置関連
29. <5541> 大平金 東証Ｐ 23.5 3815 レアアース関連
30. <4588> オンコリス 東証Ｇ 23.3 2730
31. <4593> ヘリオス 東証Ｇ 22.9 440
32. <5016> ＪＸ金属 東証Ｐ 22.7 4159 半導体関連
33. <7777> ３ＤＭ 東証Ｇ 22.2 665 25年7月発行の転換社債型新株予約権付社債が転換完了
34. <9171> 栗林船 東証Ｓ 22.2 2178
35. <6336> 石井表記 東証Ｓ 21.8 995 半導体製造装置関連
36. <6740> Ｊディスプレ 東証Ｐ 21.7 28
37. <3260> エスポア 名証Ｎ 21.4 703
38. <7901> マツモト 東証Ｓ 20.9 1305 次世代ＤＡＴ事業構想の実現に向けた提携を材料視
39. <5801> 古河電 東証Ｐ 20.4 28100 データセンター関連
40. <3070> ジェリビンズ 東証Ｇ 20.2 113
41. <6235> オプトラン 東証Ｐ 20.2 3390 半導体関連
42. <6999> ＫＯＡ 東証Ｐ 19.5 1988
43. <7456> 松田産業 東証Ｐ 19.4 8750 レアアース関連
44. <4597> ソレイジア 東証Ｇ 19.4 37
45. <9170> 成友興業 名証Ｍ 19.3 3795 下水道関連
46. <6969> 松尾電 東証Ｓ 19.3 1000 宇宙開発関連
47. <2033> コスピブル 東証EN 19.2 74170
48. <4360> ＭＣＰｓ 東証Ｓ 19.2 1111 電気自動車関連
49. <3110> 日東紡 東証Ｐ 18.9 25200
50. <4499> スピー 東証Ｓ 18.8 2658 Ｐｒｏｇｍａｔ基盤のマルチチェーン化・クロスチェーン対応で協業
株探ニュース