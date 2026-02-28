　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※2月27日終値の2月20日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,320銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7885> タカノ　　　　東証Ｓ 　　71.0　　1447　 半導体製造装置関連
２. <7946> 光陽社　　　　東証Ｓ 　　64.5　　3735　 株式５分割の発表を手掛かり視
３. <3103> ユニチカ　　　東証Ｐ 　　55.2　　1918　 データセンター関連
４. <5817> ＪＭＡＣＳ　　東証Ｓ 　　51.5　　1751　 フィジカルＡＩ・ペロブスカイトなど材料性豊富
５. <5727> 邦チタ　　　　東証Ｐ 　　47.3　　2791　 JX金属が株式交換で完全子会社化
６. <6140> 旭ダイヤ　　　東証Ｐ 　　43.9　　1650　 半導体製造装置関連
７. <9980> ＭＲＫＨＬＤ　東証Ｓ 　　43.2 　　136　 ６００万株を上限とする自社株買いを実施へ
８. <190A> コーディア　　東証Ｇ 　　42.7 　　167　 『ロゴセキブ』の拡大コホート開始を発表
９. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ 　　35.2　　1237　 半導体関連
10. <402A> アクセルＨＤ　東証Ｇ 　　35.0 　　752　 防衛省事業実施会社と衛星画像データ取得の委託契約締結
11. <7318> セレンＨＤ　　東証Ｇ 　　34.6　　1732　
12. <5820> 三ッ星　　　　東証Ｓ 　　33.3　　1032　 電気自動車関連
13. <7719> 東京衡機　　　東証Ｓ 　　32.3 　　635　 次世代型原発関連として人気化
14. <7220> 武蔵精密　　　東証Ｐ 　　31.9　　3125　 電気自動車関連
15. <4438> Ｗｅｌｂｙ　　東証Ｇ 　　30.8 　　365　 ＴＩＳと業務提携契約を締結
16. <6217> 津田駒　　　　東証Ｓ 　　30.0 　　650　
17. <4596> 窪田製薬ＨＤ　東証Ｇ 　　29.0 　　236　 仏社とのライセンス契約の協議状況を開示
18. <8944> ランビジネス　東証Ｓ 　　28.9 　　312　
19. <195A> マスカットＧ　東証Ｇ 　　28.0　　1334　
20. <8946> エイシアンＳ　東証Ｓ 　　27.4 　　107　 ブロックチェーン技術活用の新事業領域進出へ
21. <3856> Ａバランス　　東証Ｓ 　　26.6 　　619　
22. <7063> バードマン　　東証Ｇ 　　26.4 　　139　
23. <7774> Ｊ・ＴＥＣ　　東証Ｇ 　　26.1 　　796　
24. <5713> 住友鉱　　　　東証Ｐ 　　26.1 　12625　 イラン情勢への警戒感高まり金価格が上昇
25. <6775> ＴＢグループ　東証Ｓ 　　25.0 　　175　 低価格の新型電子レジスター販売で物色人気が向かう
26. <3370> フジタコーポ　東証Ｓ 　　23.9 　　623　
27. <3993> パークシャ　　東証Ｐ 　　23.8　　3415　 ＪＲ東日本が『パークシャ・スピーチインサイト』など導入
28. <6838> 多摩川ＨＤ　　東証Ｓ 　　23.6　　1080　 半導体製造装置関連
29. <5541> 大平金　　　　東証Ｐ 　　23.5　　3815　 レアアース関連
30. <4588> オンコリス　　東証Ｇ 　　23.3　　2730　
31. <4593> ヘリオス　　　東証Ｇ 　　22.9 　　440　
32. <5016> ＪＸ金属　　　東証Ｐ 　　22.7　　4159　 半導体関連
33. <7777> ３ＤＭ　　　　東証Ｇ 　　22.2 　　665　 25年7月発行の転換社債型新株予約権付社債が転換完了
34. <9171> 栗林船　　　　東証Ｓ 　　22.2　　2178　
35. <6336> 石井表記　　　東証Ｓ 　　21.8 　　995　 半導体製造装置関連
36. <6740> Ｊディスプレ　東証Ｐ 　　21.7　　　28　
37. <3260> エスポア　　　名証Ｎ 　　21.4 　　703　
38. <7901> マツモト　　　東証Ｓ 　　20.9　　1305　 次世代ＤＡＴ事業構想の実現に向けた提携を材料視
39. <5801> 古河電　　　　東証Ｐ 　　20.4 　28100　 データセンター関連
40. <3070> ジェリビンズ　東証Ｇ 　　20.2 　　113　
41. <6235> オプトラン　　東証Ｐ 　　20.2　　3390　 半導体関連
42. <6999> ＫＯＡ　　　　東証Ｐ 　　19.5　　1988　
43. <7456> 松田産業　　　東証Ｐ 　　19.4　　8750　 レアアース関連
44. <4597> ソレイジア　　東証Ｇ 　　19.4　　　37　
45. <9170> 成友興業　　　名証Ｍ 　　19.3　　3795　 下水道関連
46. <6969> 松尾電　　　　東証Ｓ 　　19.3　　1000　 宇宙開発関連
47. <2033> コスピブル　　東証EN 　　19.2 　74170　
48. <4360> ＭＣＰｓ　　　東証Ｓ 　　19.2　　1111　 電気自動車関連
49. <3110> 日東紡　　　　東証Ｐ 　　18.9 　25200　
50. <4499> スピー　　　　東証Ｓ 　　18.8　　2658　 Ｐｒｏｇｍａｔ基盤のマルチチェーン化・クロスチェーン対応で協業

株探ニュース