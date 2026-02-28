「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン５−３中日」（２７日、バンテリンドーム）

３年ぶりの名古屋で、またしてもＳＨＯ ＴＩＭＥだ。侍ジャパンの大谷翔平選手（３１）が２７日、合流２日目に初のフリー打撃を行った。４階席に放り込めば、弾丸ライナーでスタンドに突き刺した一撃…。天井スレスレの大飛球など、２８スイング中、１１本の柵越えを放ち２３年の前回大会時同様に観衆の度肝を抜いた。また打撃ケージ裏には森下や牧ら野手陣が瞳を輝かせ、練習を終えた投手陣も足を止めた。球場全体が大谷ワールドに酔いしれた。

侍が、侍に見とれていた。スタンドは放たれた１球ごとに驚き、どよめき、その行方を追っていた。拍手とどよめきが交差したＳＨＯ ＴＩＭＥ。大谷が４階席まで運ぶ推定飛距離１４０メートル弾を含む１１本の柵越えを披露し、大会連覇へ向けた力強い快音を響かせた。

まさに有言実行だ。２６日に侍ジャパンへ合流した際には「（メイングラウンドでのフリー打撃について）やりたいなと、もちろん思っている。明日また状態を見て」と予告。バットを持ってグラウンドへ登場しただけで待ちわびたスタンドからは大歓声が起こった。

視線を独占した。時が進むに連れて、打撃ケージ裏には侍が続々と集結。中日ナインもベンチ前に整列した。時差ぼけがまだ残る状態の中、いざ開演だ−。３スイング目にいきなり今年から新設されたホームランウイングに放り込み、１４スイング目には右翼４階席に運ぶ特大アーチにどよめいた。さらに３セット目は７スイングのうちに２度の連発を見せるなど、４本の柵越えを記録した。

だが、大谷劇場はこれだけではない。練習時間を間違えたのか、１度目のグラウンド入りはわずか１分余り。この短い時間にもかかわらず、一目見ようとファンが最前列に殺到した。警備員が「自分の席にお戻りください」と何度も注意を促す事態に。キャッチボール後には、ボールをスタンドに投げ入れる粋なサプライズも行った。大会連覇を目指す大黒柱の帰還に名古屋が熱狂した。

「前回同様にプレッシャーのかかる試合が多くなる。一試合一試合が大事だと思っているし、前回優勝したからといって今回簡単に勝てるというわけではないので。自分たちの野球をしっかりやることが大事だと思う」

日の丸を背負う覚悟がある。３年前、世界一を奪還した日から見据えていた。「（２６年も）出たいですね。そうなるように、最善の努力を毎年したいなと思います」。歓声が、鼓動に変わる。夢の続きがまた始まる。