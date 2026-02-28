フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２８日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

徳光さんは、このほど大ファン「巨人」の沖縄キャンプを取材したことを明かし、阿部慎之助監督との会話を披露した上で「投手陣がめちゃくちゃいい。誰を先発に残そうかというぐらいのいいと思います、この時点で。非常に選手がいい競争している…一丸になっているね」と明かした。

さらに「これまで大体この時期になりますと、若手が一生懸命、中堅はほどほどに…ベテランはとにかく６月ぐらいに照準を合わせるみたいな感じで、外国人は外国人ですね、そんなに熱心にやっていないんですけど。みんなが同じ方向を向いてる」と絶賛していた。

続けて「坂本選手のバッティングを見ておりましてもほれぼれしまして、若手のようなバッティングしておりました。誰が本当にスタメンを獲得するのか分からないという状態。あの端的に言えば、いい競争をしているということになりましょうけど」と期待していた。