無痛分娩を行っている新中野女性クリニック はこのほど、出産経験のある308人を対象に、無痛分娩に関する調査を実施。その結果を公開した。



【調査結果】妊娠・出産に関する悩みや不安について、相談してみたいと思う女性有名人

「妊娠・出産に関する悩みや不安について、相談してみたいと思う女性有名人を教えてください。（複数回答可)」と質問したところ、3位はタレントの「横澤夏子」(74人)が入った。主な意見として「悩みをよく聞いてくれそうだし、寄り添ってくれそうだから」(20代)、「どんな悩みも明るく受け止めてくれそうだから」(40代)、「信頼できるママタレントだから」(20代)などがあった。



2位はタレントの「藤本美貴」(119人)がランクイン。「親身になって話を聞いてくれそうだし、意見をハッキリ言ってくれそうだから」(20代)、「テレビ番組などで、凄く聞き入れやすい言葉で出産や育児についてお話されているので」(30代)、「考えすぎなくていいんだよと笑い飛ばしてくれそうだから」(30代)などの声が寄せられた。



1位は元モーニング娘。でタレントの「辻希美」(144人)となった。。主な理由として「5人の子のお母さんで出産経験が豊富なので、色々とためになる情報をもらえて、気持ちにも寄り添ってもらえそうだから」(40代)、「妊娠出産の経験が豊富で、話しやすそうな雰囲気があるから」(30代)、「5人も産んでいるので、どんなパターンの出産も経験していそうだから」(20代)などがあった。



また、「あなたは出産方法として”無痛分娩”を選択しましたか？（1つ）」に関しては「無痛分娩の選択肢はあったが、特に検討しなかった」が45.5%で最多、「あなたが”無痛分娩”に対して持っている・持っていたイメージを教えてください。（複数回答可)」とについては、「痛みが少なく、体への負担が軽そう」(239人)がトップだった。



（よろず～ニュース調査班）