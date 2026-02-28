春。落語界では吉例の、新真打昇進披露興行が始まる。

真打昇進という階級制度は、東京地方特有のもので、上方（京大阪）にはない。

落語家になりたい！と思ったらまず、師匠に弟子入りし、見習いという立場にならなければならない。見習い期間を無事クリアすると前座として楽屋で働く修業が始まる。

所属団体によって違うが、だいたい3年から5年で二ツ目昇進。そこから10余年で真打昇進を迎える。東京地方の場合、見習い→前座→二ツ目→真打、が昇進過程。真打ちになると寄席でトリ（番組＝プログラムの最後に登場すること）をつとめることができる。落語家として、真打が本格的なスタートになる。

今春、落語協会（柳家さん喬会長）では、5人の新真打が誕生する。原稿を書く際、これが何かと大変で(笑)。というのも、5人全員が芸名を変えるのである。「近年では珍しい」（さん喬）という珍事で、原稿書きとしてはワードに新語登録すると同時に、新たな名前を覚えなければならない。

5人の芸名は、柳家圭花改め2代目華形家八百八（はながたや・やおはち、44）、三遊亭ふう丈改め2代目三遊亭円丈（さんゆうてい・えんじょう、41）、柳家小はぜ改め3代目柳家小はん（43）、三遊亭伊織改め三遊亭歌奈女（さんゆうてい・かなめ、38）、入船辰乃助改め8代目船遊亭扇歌（せんゆうてい・せんか、40）。

八百八は74年ぶり、扇歌は100年以上名乗る人がいなかったという、落語ファンにはなじみの薄い名跡。あべこべになじみのある名跡は、小はん（先代は2022年没）と円丈（先代は2021年没）だ。

特に円丈の名が2代目として早くも寄席に復活することは、新作落語ファンは感慨深く受け止める。初代円丈は古典落語の名人・三遊亭円生の弟子になったが、自身は新作落語の創作、しゃべりに生涯をささげた。新作落語のジャイアントだ。

“円丈チルドレン”という言葉がある。ノーベル文学賞を受賞した米シンガーソングライター、ボブ・ディランの影響を受けた後続のミュージシャンが“ディランズチルドレン”と呼ばれたが、それと同じ意味。

人気演芸番組「笑点」の司会を務める春風亭昇太（66）をはじめ、三遊亭白鳥（62）、柳家喬太郎（62）、林家彦いち（56）らが、“円丈チルドレン”として新作落語の海でオールを漕ぎ続け、現在の新作落語の隆盛を導いた。

初代円丈死後、ふう丈を預かり弟子として育てた三遊亭天どん（53）は「本人が（円丈に）なりたいと言いました。どうかしていると思います」と弟子の前のめりを笑いに変えつつ「円丈の名前を大きくするか小さくするかは本人次第です」と注文をつけた。

2代目円丈は「4年前に師匠が亡くなった時に、『預かってください』とお願いしたときに、すぐに引き受けてくださった。元々、円丈門下（のきょうだい弟子）としてやってきた。新作落語を作って挑戦する姿勢を尊敬しています」と、天どんに感謝を伝える。その上で次のように決意を表明した。

「この名前を継ぐということは、これから新作を作り続ける使命があると思っています。円丈を小さくしないように、円丈を返上しないように」と、円丈と返上をかけた洒落を繰り出したが、会見場に蹴られた（＝受けなかった）空気をすぐさま察知すると「受けなかったですね」と、しょんぼりした表情で周囲を見回した。

真打昇進する際には、師匠がいることが絶対条件で、二ツ目時代に師匠が亡くなると、誰かの預かりにならないといけない。2代目円丈はもともと天どんの弟弟子だったが、預かりになった瞬間に関係性は、師弟に変わる。

天どん側から見れば、これまで「師匠」と呼び続けた「円丈」を弟子が継ぐことで「おい、円丈」と呼ぶこともできるようになる。ちょっとした逆転現象だ。

2代目円丈は「代表作はまだございませんが、SFだったり、ナンセンスだったり、会社ものだったりいろいろ作っていく中で、（初代）円丈の色を真似してもしょうがないので、自分の色を出していきたいと思います」と、今後のあり方を示した。

真打披露興行は、3月21日の上野鈴本演芸場から始まり、新宿末広亭、浅草演芸ホール、池袋演芸場、国立演芸場寄席へと45日間続く。

