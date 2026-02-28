鉄道界のカー・オブ・ザ・イヤー　ブルーリボン賞とローレル賞に輝いた鉄道車両たち

ブルーリボン賞と聞くと、1950（昭和25）年に創設された「日本の映画賞」を連想されたかたも多いことだろう。ここでご紹介するブルーリボン賞とは、最優秀と認められる鉄道車両に贈られる民間団体「鉄道友の会」が、1958（昭和33）年から67年間にわたり続けている顕彰のことである。鉄道版カー・オブ・ザ・イヤーといったところだろうか。同様に優秀な鉄道車両に贈られるローレル賞というものもある。通勤・通学・行楽など日ごろから利用している身近な鉄道路線に、受賞した車両たちが活躍しているというわけだ。鉄道車両の車内に掲げられた受賞プレートを見つけたとき、その鉄道への愛着心が芽生えるかもしれない鉄道趣味の世界へようこそ。

※トップ画像は、2023年に登場した鉄道車両の中からローレル賞に選定された大阪メトロ400系電車の車内に掲げられた受賞記念プレート。大阪メトロ中央線で＝2025年8月21日、大阪市此花区

ブルーリボン賞の第1回受賞車両は小田急ロマンスカー

老若男女の鉄道趣味者で構成される民間団体「鉄道友の会」が、その会員の投票と選考委員会の審議を経て、“最優秀”と認められる鉄道車両に対し贈るブルーリボン賞。対象となる鉄道車両は、毎年、その前年の1月1日から12月31日までに営業（運転）を開始した鉄道車両（新造車・改造車）のなかから、ノミネートされる。

対象は、国内の鉄道事業者で、ブルーリボン賞は年1車種に限られる。過去には4度、該当車両なしの年もあった。これまでに新幹線電車5車種、電車50車種、客車4車種、気動車4車種、電気機関車1車種が選定される。

1958（昭和33）年から2025年（第68回）までの間に64車種が受賞し、第1回では新宿と箱根を結ぶ特急電車「小田急ロマンスカー（SE車）」が受賞した。最多受賞は、近畿日本鉄道（近鉄）の9回で、2位が小田急電鉄と日本国有鉄道（分割民営化以前）の8回だ。2025年のブルーリボン賞は、岡山と出雲市を結ぶ特急電車「やくも」に使用されるJR西日本の273系電車が受賞した。

ブルーリボン賞の第1回受賞車、小田急電鉄3000形（SE）〔左〕と第62回受賞車同70000形（GSE）〔右〕。海老名検車区で＝2019年5月25日、神奈川県海老名市、撮影／河西修

ブルーリボン賞の第34回受賞車、東武鉄道100系電車。東武動物公園駅で＝1990年5月、埼玉県宮代町

2025年ブルーリボン賞受賞記念式典のようす。JR出雲市駅で＝2025年11月23日、島根県出雲市駅北町、写真提供／鉄道友の会

2025年ブルーリボン賞を受賞したJR西日本273系電車＝写真提供／鉄道友の会

西日本旅客鉄道へ贈られた2025年ブルーリボン賞の記念盾＝写真提供／鉄道友の会

ローレル賞には過去64年で112車種が受賞

この賞は、鉄道友の会会員の投票結果を参考にして、同会の選考委員会が審議して製作意図・技術・デザインなどが「優秀」と認められた車両に贈られる。ローレルとは月桂樹のことであり、記念プレートに描かれる月桂樹は栄誉を意味する。

その歴史は、ブルーリボン賞の制定から3年後となる1961（昭和36）年にはじまり、2025年で65回目を迎えた。ブルーリボン賞とは異なり、年に複数車種が受賞する年もあれば、該当車両なしの年も3度あった。第1回は、京阪神急行電鉄（現・阪急電鉄）の「オートカー」、「人口頭脳電車」と呼ばれた2000系・2300系電車が受賞した。1975（昭和50）年には、ブルートレインの名で一世を風靡した寝台列車に使用された客車（24系25型）が受賞している。これまでの最多受賞は、東日本旅客鉄道（JR東日本）の11回だ。

これまでの受賞歴には、新幹線7車種、電車87車種、客車2車種、気動車11車種、機関車（電気・ディーゼル・ハイブリッド）4車種、貨車1車種の計112車種にもおよぶ。2025年は、近畿日本鉄道の8A系電車と福岡市交通局の4000系電車の2車種が受賞した。

ローレル賞の第1回受賞車である京阪神急行電鉄（現・阪急電鉄）京都線用の通勤型電車2300系。当時の最新技術だった回生ブレーキと定速運転機能を備え、「オートカー」、「人口頭脳電車」と呼ばれた＝1993年8月、大阪市淀川区

大阪上本町駅で行われた2025年ローレル賞授賞式のようす＝2025年11月16日、大阪市天王寺区、写真提供／鉄道友の会

大阪上本町駅で行われた2025年ローレル賞授賞記念出発式のようす＝2025年11月16日、大阪市天王寺区、写真提供／鉄道友の会

2025年ローレル賞を受賞した近畿日本鉄道8A系電車＝写真提供／鉄道友の会

近畿日本鉄道へ贈られた2025年ローレル賞の記念盾＝写真提供／鉄道友の会

2025年ローレル賞「福岡市交通局4000系電車」授賞式のようす。姪浜車両基地で＝2025年10月19日、福岡市西区、写真提供／鉄道友の会

2025年ローレル賞を受賞した福岡市交通局4000系電車。姪浜車両基地で＝2025年10月19日、福岡市西区、写真提供／鉄道友の会

ブルーリボン賞・ローレル賞を顕彰している「鉄道友の会」とは

鉄道友の会は広く鉄道知識を普及し、鉄道趣味を通じて会員相互の親睦を深め、鉄道を愛護し、その発展に寄与することを目的として、1953（昭和28）年に設立された今年で73年目を迎える歴史ある全国組織の鉄道愛好者団体だ。

初代会長は、「新幹線の生みの親」と称される“島秀雄”さんである。鉄道を利用したときに、その車内に取り付けられた「鉄道友の会」と書かれたプレートをご覧になられた方もおられることだろう。北は北海道から南は九州まで、19の支部と7つの研究会、32の部会とサークルで構成され、機関誌「RAILFAN」（年6回）を発行している。鉄道趣味は多岐にわたり、「撮り鉄」をはじめ、乗り鉄、模型鉄、きっぷ収集鉄などなど、挙げればキリがない。

主な活動には、機関誌「RAILFAN」や鉄道関係出版物等の刊行及び頒布、鉄道または鉄道趣味に関する見学会・撮影会・講演会・模型運転会等の開催、鉄道に関する研究調査および資料収集、鉄道に関する写真コンクール、発表会等の後援、優れた鉄道車両に対する「ブルーリボン賞」、「ローレル賞」の選定（毎年）、優れた鉄道趣味関連著作物に対する「島秀雄記念優秀著作賞」の選定（毎年）、国内外の鉄道関連の同種団体との交流連携、その他鉄道趣味に関する啓発活動があり、老若男女を問わず、鉄道趣味交流の場として、多くの会員が参加している。

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、NPS会員、鉄道友の会会員。

