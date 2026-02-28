「人として浅すぎてすごい」アンゴラ村長、“秒で責任転嫁”する相方に言及「解散したら？」「ヤバ」
お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長さんは2月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方のスーパー3助さんとのエピソードを公開しました。
【投稿】アンゴラ村長、相方・スーパー3助の言動に呆然
「そしたら3助は『そうだよ！』と私を責めたんです！」と、スーパー3助さんの指示で動いていたアンゴラ村長さんを責め始めたそうで、「こんな秒で責任転嫁できちゃうの人として浅すぎてすごいです！潮干狩りできちゃうよ」と、冗談を交えながらつづりました。
ファンからは、「アンゴラ村長オトナやん」「そろそろ中3に進級してほしいね」「遠浅の人ｗ」「コンビ解散したら？」「水溜りほどの浅さでしたかw」「どれだけ掘っても何も出て来なさそうですね」「それをここに書いちゃ可哀想」「3助さんヤバ」と、さまざまな声が集まっています。
(文:中村 凪)
「3助作のネタを言われた通りにやった」後、第三者から動きについてアドバイスをもらったとのことです。
「3助さんって謝れる人だったんだ」17日にはお笑いタレントのみなみかわさんの投稿を引用リポストし、「えっ…？3助さんが『すいません』って言ったんですか…？」「3助さんって謝れる人だったんだ」と、投稿していたアンゴラ村長さん。“ダメ人間”としてネタにもなっているようで、ファンからは「解散しなくてえらい」「3助さんてどんな人なんだ？」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
