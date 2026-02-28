広島は２７日、マツダスタジアムで全体練習を再開した。中村奨成外野手（２６）は、広角打法でのアピールを誓った。２２日の日本ハム戦で放った３安打は、いずれも中堅から右翼方向へはじき返したもの。引っ張るだけではなく、逆方向への打撃ができれば、安打の確率を上げることができる。キャンプを通じて増やした引き出しで、結果を出す決意だ。

小雨が降るマツダスタジアムで、中村奨の打撃練習は熱がこもる。中堅から右方向へはじき返す打球は力強く、勢いがあった。２８日から倉敷で臨む楽天との２連戦。「結果を出していきたい。そこだけですね。技術どうこうじゃなくて、とにかく結果」と力を込めた。

広角に打ち分ける打撃で進化を示す構えだ。手応えがあったのは、３安打した２２日の日本ハム戦。初回無死一塁で打席に立ち、フルカウントから一、二塁間を破り右前打を放った。三回には中前打、八回は２ストライク後に右前へ。いずれも逆方向への意識が、実を結んだ安打だった。

「追い込まれてからの打撃。ああいうのが、やっぱり去年より確率よくできたっていうのは、あると思います」

追い込まれてから、粘り強く右前へ運ぶ技術は、大きな武器だ。三振を減らせるだけではなく、相手バッテリーにとっても強烈なけん制になる。

昨季に放った９７安打中、半数以上が引っ張ったものだった。キャンプを経て増えた「引き出し」。右方向への打球が増えれば打率が上昇するだけでなく、本来の持ち味である力強い引っ張りにも好影響を与えるはずだ。

チームは、昨秋から凡打でも走者を次の塁に進める打撃練習を徹底してきた。状況に応じたケース打撃ができることも、１軍で生き残るために欠かせない技術。右打ちへの手応えは、本人にとっても大きな自信となっている。

昨秋の右足首の手術を経て臨んだ春季キャンプ。序盤こそフォーム固めなどに試行錯誤した。「バットが一発で出てくるところになかった。トップの位置が決まってない状態だった」。反復練習をすることで「だいぶ固まってきた。自然に上がる」。視界は良好だ。

外野３枠のうち、新井監督はファビアンのレギュラーを明言している。残る２枠をドラフト１位・平川（仙台大）や秋山らと争う。平川は、対外試合全６試合で安打を放ち、そのうち５試合で複数安打を記録しており猛アピールを続けている。

「自分が、やれることをやっていければいいと思っている」

中村奨は自然体を強調しながら前を向いた。

進化した右打ちと、迷いの消えたスイングで、開幕スタメンの座を奪い取る。