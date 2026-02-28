「2025 SBS芸能大賞＜字幕版＞」

韓国の地上波で年末に生放送されるドラマの祭典"演技大賞"や音楽の祭典"歌謡祭"と並ぶ3大授賞式の1つとして、ファンには広く知られている"芸能大賞"。

2025年末に開催された授賞式では、常連である国民的司会者ユ・ジェソクを筆頭に韓国の人気タレントが多数表彰される中、K-POPアーティストたちの活躍も目立った。「2025 MBC芸能大賞」(2025年12月29日開催)には東方神起のチャンミンがプレゼンターとして出席した他、受賞者にはSHINeeのミンホやSEVENTEENのスングァンも名を連ね、「2025 SBS芸能大賞」(12月30日開催)ではユンホが熱い祝賀ステージを披露。例年に増して華やかなセレモニーが繰り広げられた。

■2025 MBC芸能大賞／東方神起・チャンミン＆SHINee・ミンホ...最高にゴージャスな2ショットにも視線集中！

SHINee・ミンホ、SEVENTEEN・スングァンら、K-POP界のスターも登壇した「2025 MBC芸能大賞＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

韓国地上波3局の中でも"バラエティに強い"とされるMBC。大賞に輝いたのは「撮るなら何する？」のユ・ジェソク。MBCでは9回目、3局通算では前人未踏の21回目となる大賞受賞という芸能大賞の"顔"ともいえる存在。全ての関係者への配慮に満ちた謙虚で温かみのあるジェソクらしい受賞スピーチも聞きどころだ。

一方で、そんなジェソクの出演番組より受賞数で上回った2番組「新人監督キム・ヨンギョン」と「シングル男のハッピーライフ」に熱い注目が集まった。受賞者の顔ぶれも人気者揃いで、「新人監督〜」からはスングァンがホットイシュー賞、「シングル男〜」からはミンホがマルチプレイヤー賞をそれぞれ受賞し、ステージに登壇した。

「2025 MBC芸能大賞＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

ホットイシュー賞のプレゼンターを務めたラッパーのパク・ジュンヒョンとOH MY GIRLのミミにその名を呼ばれたスングァン。ジュンヒョンが名前を読み間違えるハプニングにスングァンも思わず爆笑で、チャーミングな笑顔いっぱいの受賞スピーチが会場を温かい空気で包み込む。

「2025 MBC芸能大賞＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

マルチプレイヤー賞のプレゼンターは、2025年の韓国シリーズを制した名門球団・LGツインズのイム・チャンギュ選手と、その"熱狂的ファン"として知られるチャンミン。ミンホが登壇すると、ステージ上でチャンミンからトロフィーが渡され、ミンホの肩を抱く場面も...。フォーマルなタキシード姿で見せる、この2ショットはまさに"眼福"だ。

「2025 MBC芸能大賞＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

■2025 SBS芸能大賞／東方神起・ユンホによる会場中を巻き込む、圧巻の祝賀ステージも！

「2025 SBS芸能大賞＜字幕版＞」 (C)SBS

一方、15年以上続く看板バラエティが鉄板の人気ぶりを示しつつ、トレンドを押さえた話題の新バラエティも次々と誕生しているSBS。大賞は、人気番組「アラフォー息子の成長日記」で借金返済と再婚をありのままに語ったイ・サンミン。涙をこらえながらのスピーチは感動的だ。

「2025 SBS芸能大賞＜字幕版＞」 (C)SBS

大賞受賞こそならなかったが、ユ・ジェソクの存在感はSBSでも圧倒的。MCの一角を担うSBSの看板バラエティ「ランニングマン」が"2025最高の人気番組賞"を獲得したほか、ジェソク自身も"AIが選んだSBSの顔"を受賞。シーズン4に突入した「暇さえあれば」ではパートナーMCの人気俳優ユ・ヨンソクと"ベストカップルUP賞"を獲得し、抜群の人気を証明した。

「2025 SBS芸能大賞＜字幕版＞」 (C)SBS

他にも、豪華スターがゲスト出演し、その"新人マネージャー"として人気俳優イ・ソジン＆キム・グァンギュが奮闘する新番組「イ・ソジンのマネージャー始めました」(KNTVにて日本初放送中)が最優秀賞を受賞するなどベテラン陣が名を連ねた授賞式は、祝賀ステージも超豪華。ユンホがレジェンドオーラをまとって華麗なパフォーマンスを披露した。

祝賀ステージとあってか、フォーマルなブラックスーツで登場したユンホは、まず2025年に大バズりしたソロ曲「Thank U」を、授賞式のために歌詞の一部をアレンジしながらカリスマ感たっぷりに歌唱。客席に降りると曲のリズムに合わせて「Thank you ジェソク！」「Thank you ソジン！」と主役たちの名をコールし、没入感あふれるパフォーマンスを展開する。

「2025 SBS芸能大賞＜字幕版＞」 (C)SBS

さらに、「皆さんお疲れでしょう。ストレッチしませんか？1・2・3・4...」と自らカウントを取り、韓国芸能界の先輩をも巻き込みながら、自身の新曲「Stretch」へと繋げる...という巧みなステージングで会場に一体感をもたらしていく。時間にして5分間程度ではあるが、まさにユンホのカリスマ性とキャリアが凝縮された必見の祝賀ステージだった。

文＝酒寄美智子

放送情報

2025 MBC芸能大賞＜字幕版＞

放送日時：2026年3月25日(水)20:00〜

チャンネル：スカチャン1(KNTV801)、KNTV

2025 SBS芸能大賞＜字幕版＞

放送日時：2026年3月26日(木)20:00〜

チャンネル：スカチャン1(KNTV801)、KNTV

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ