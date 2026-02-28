今日28日は、北海道東部を中心に大雪のおそれがあります。東北から北陸は昼頃まで雨の降る所があるでしょう。関東から沖縄は次第に晴れそうです。ただ、北風が強めに吹くでしょう。全国的に気温は平年を上回りますが、体感温度は下がりそうです。

北海道は広く雪や雨で大雪の所も

北海道は低気圧の影響で、午前中を中心に湿った雪や雨が降るでしょう。網走・北見・紋別周辺や釧路・根室などでは短時間に強く降ることもありそうです。特に道東やオホーツク海側では大雪となるおそれがあります。北よりの風も強まるため、ふぶく所もあるでしょう。視界の悪化や吹き溜まりによる交通障害に注意が必要です。また、電線などへの着雪にもご注意ください。

東北と北陸は雨模様

東北や北陸は湿った空気の影響で、昼頃まで所々で雨が降るでしょう。日本海側の青森・秋田・山形や新潟・富山・石川・福井では一時的に雨脚が強まる可能性があります。路面が滑りやすくなっていますので、十分注意が必要です。積雪が多くなっている地域では、雪解けによるなだれにもご注意ください。午後は次第に雨の範囲が狭まりそうです。ただ、夕方までにわか雨の所があります。念のため、折りたたみ傘を持ち歩くと安心です。

晴れる太平洋側は強まる北風で体感ダウン

九州から関東にかけて次第に晴れるでしょう。朝のうちは九州北部や近畿などでにわか雨の可能性がありますが、天気は回復に向かいます。太平洋側を中心に日差しが戻り、最高気温は3月下旬から4月上旬並みの所が多いでしょう。ただ、北よりの風がやや強く吹くきそうです。体感温度は思ったほど上がりにくいかもしれません。調節しやすい服装でお出かけください。