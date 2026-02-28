特集です。



冬眠明けのクマの出没に備え、市街地での発砲を認める「緊急銃猟」による捕獲訓練が県内各地で開かれています。「緊急銃猟」が県内で実施された例はまだありませんが、猟友会では今、ハンターの人材不足という大きな課題に直面しています。



長野市・善光寺に突如現れたクマ。



その姿は雪深い地域にも…。今年度、全国各地で相次いだクマによる人身被害や目撃情報。





県によりますと県内でのクマの目撃件数は去年6月の226件をピークに7月以降は減少傾向でしたが、10月には219件と再び増加。秋から冬の目撃件数の多さが目立っています。こうした中、去年9月から全国で始まったのが「緊急銃猟」です。改正鳥獣保護管理法が施行され、条件を満たしていれば市町村の責任で銃を使ったクマなどの駆除ができるようになりました。その条件は、①住宅など人の生活圏に侵入した場合②危害を防ぐ措置が緊急に必要な場合③速やかに捕獲できる手段が他にない場合④住民に弾丸が到達する恐れがない場合これらの条件を全て満たす必要があります。全国ではこれまでに被害が多かった東北地方を中心に58件の緊急銃猟による発砲が行われています。「市町村から捕獲者への指示または委託それがあって初めて緊急銃猟の捕獲者として成立する」県内ではまだ事例がない緊急銃猟。主導する市町村や猟友会の対応力を強化しようと、県は対応訓練を始めました。この日は上伊那と下伊那地域を対象にハンターなどおよそ60人が集まりました。伊那市の担当者「これより緊急銃猟が実施できるかどうか検討しますので、よろしくお願いします」住宅地にクマが出没したことを想定し、模擬銃を使って発砲する流れを確認します。猟友会「駐車場から発砲すれば、クマのバイタルもはっきり確認でき、バックストップも確保できます」警察「警察車両2台で伊那市役所近辺を巡回しクマの警戒と立ち入り禁止区域へ近づかないよう呼び掛けます」住民の安全確保ができているかなど緊急銃猟における4つの条件に加え、周辺の通行止めや人員の配置など関係各所で確認します。市町村（無線）「緊急銃猟を実施します」「発砲！」最後はクマが死んでいることを確認し緊急銃猟は終了となりましたが、実際に発砲に至るまではおよそ30分かかりました。伊那市50年の森林推進課酒井建課長「クマも膠着（こうちゃく）状態で1時間2時間いることないと思うので緊急銃猟するまでの時間をどうやって短くしていくかそういったところはまだまだ検証していかないといけない」伊那市猟友会 牧田文男会長「山の中で撃つわけではないので緊張して撃たなきゃいけない。（今までは）撃った人の責任になる。今度はそういうことがなくなりましたので安心して撃つ人も撃てるし非常にいいこと」さらに県は、捕獲態勢の維持、強化を目的に今年4月からクマを捕獲した猟友会員に1頭当たり8000円の報奨金を支給することを決めました。これまでは二ホンジカやイノシシの捕獲が対象でしたが、人的被害や目撃情報の増加を受け、クマが追加された形です。緊急銃猟や報奨金など猟友会にとってはプラスになる面が増えたということですが課題となっているのが人材の確保です。長野地方猟友会 嶌粼厚会長「（今年度の出動は）長野市の場合はそんなに多くないですね。去年の善光寺の側に出たっていうのは夜間で、あれが日中出てどっかにクマが逃げ込んで立てこもったっていうような話になると緊急銃猟の対象とかそういう形になるんで非常に肝を冷やしたということはある」県猟友会によりますと、県内の会員数は去年3月時点で「4035人」。最も多かった1967年には「1万9450人」が登録していたため、およそ5分の1程度にまで減少しています。高齢化などが要因です。長野地方猟友会 嶌粼厚会長「猟友会員の安全を確保しつついかに協力していくかそういう態勢を一緒につくるか今後の課題だし、今から若い方、中堅どころの方の技術者の育成進めていかないと厳しい。猟友会もそうですし関係の県とか市にも協力をお願いしたい」間もなくクマの冬眠明けとなる時期。私たちの生活の安全と安心の確保は模索が続いています。