「食うか食われるかの関係だ」インドAIサミットでAI界のスター二人が見せた強烈な不仲

子供のような態度

インドAIサミットには各国の政府関係者と並んで企業関係者も当然参加したが、なかでもやはり米国勢の存在感が際立っていた。世界のAI開発をリードするOpenAI、アンソロピック、グーグル、マイクロソフト、エヌビディアなど主力企業のCEOやAI開発責任者らがこぞって出席したからだ。

同サミットの席上でOpenAIのサム・アルトマンCEOが「AGI（人知に匹敵ないしはそれを凌ぐ汎用人工知能）は今後数年内に実現されるだろう」と述べると、グーグルのAI開発責任者デミス・ハサビス氏は「僕は5年以内だと思う」と述べるなど、ほとんど浮世離れした高尚な議論を展開した。

これら米国のAI企業は同サミットでインド企業と商談を進めたり、パートナーシップを締結したりするなど現実的な動きも見せたが、サミット会場で最大の関心を集めたのはそれ以外の一種のアクシデントだった。

以前からライバル関係にあるOpenAIのサム・アルトマンCEOとアンソロピックのダリオ・アモデイCEOが、サミット集合写真の撮影時、互いに手をつなぐことを拒否したのである（写真1）。隣にいたモディ首相が両者に手をつなぐよう促しても、二人は断固応じようとしない。

傍目からは「お互いそんなに嫌いなら、わざわざ隣り合って立つ必要もないのに」と思われるが、実はモディ首相が予め参加者の並び順を決めて、言わば無理やり両者を隣り合わせたらしい。彼らも主催国の首相に対しては流石に逆らうわけにはいかなかったのだろう。

食うか食われるかの争い

アルトマンとアモデイ両氏の仲が悪くなったのは、かなり昔にまで遡る。元々、アモデイ氏は（アルトマン氏とイーロン・マスク氏らが2015年に共同設立した）OpenAIの創業当初からのメンバーだった（因みにアモデイ氏はそれ以前はグーグルに所属するAI研究者だった）。

このOpenAIは当初、非営利の研究団体だったが、その後マイクロソフトから巨額の出資を受けるなど営利企業化へと傾くアルトマンCEOに反発し、アモデイ氏は2019年頃、密かにOpenAI取締役会の一部メンバーに働きかけて、アルトマン氏をCEO職から解任して会社の指揮権を奪おうとしたらしい。言わば社内クーデターである。

この動きをアルトマンCEOがいち早く察知してクーデターを鎮圧した。結果、会社に居づらくなったアモデイ氏は2020年末に仲間の従業員を十数名引き連れてOpenAIを退職し、同社に対抗すべく2021年にアンソロピックを創業したとされる。

このクーデターの件は実は噂の域を出ないのだが、もしもそれが本当に起きていたとすれば、アルトマン氏から見ればアモデイ氏はとんでもない裏切者だ（後にOpenAIがChatCPTで有名になってから、2023年11月にイリア・スツケヴァー氏らが起こした造反事件は有名だが、アルトマンCEOはそれ以前からこの種のトラブルに悩まされていたことになる）。

もっとも当のアモデイ氏は（2019年頃の）社内クーデターの存在を否定し、「僕たちはOpenAIから円満退職した」と主張しているようだ。同氏はまた、OpenAI在籍時に後の大ヒット製品「ChatGPT」へとつながる大規模言語モデル「GPT-2」や「GPT-3」の開発チームを率いるなど、同社の発展に中心的な役割を果たしたと見られている。

そんなアモデイ氏にしてみれば「今のOpenAIがあるのは俺のお陰だろ。それほど大きな貢献をした俺を（まあ一種の自業自得とは言え、事実上）会社から追い出すとは、何たる恩知らずだ」という憤りをアルトマン氏に対して抱いたとしても不思議はない。この二人が今でも仲が悪いのは当然かもしれない。

インドAIサミットにおける集合写真の撮影では、そんな両者の食うか食われるかの争いで培われた憎悪や対抗意識などの生々しい感情が図らずも露わになってしまった。が、それは日本をはじめ各国が熾烈なAI競争を勝ち抜くための必須要件が、サミットのような儀式的イベントを開催する事等とは全く別の何かであることを如実に示している。

