もち吉×サンリオキャラクターズ限定缶が登場♡可愛い和菓子ギフト特集

もち吉から、サンリオキャラクターズとコラボした特別缶シリーズ第2弾が登場します。ポムポムプリンやシナモロールなど人気キャラクターの可愛いデザイン缶に加え、今年はハローキティの新作缶もラインナップ。おせんべいや和チョコレートが楽しめる限定商品は、自分へのご褒美やギフトにもぴったりです。数量限定販売なので、気になる方は早めにチェックしてみてください♡

人気キャラクター限定缶3種類

もち吉の代表作「餅のおまつり」のミニサイズ版「餅のおまつりこまち」を楽しめる限定缶。国内産コシヒカリを使用した軽やかな食感のおせんべいは、やさしい味わいが魅力です。

個包装デザインはキャラクターをイメージしたオリジナル仕様で、ステッカーも全6種類の中からランダム封入。どれが入っているか開ける瞬間の楽しみも味わえます♪

おまつりこまち ポムポムプリン 缶



価格：1,200円（税込）

内容：餅のおまつりこまち9枚入（しょうゆ味5枚、コーンポタージュ味4枚）／オリジナルステッカー1枚（絵柄はランダム）／キャラクター柄単品専用手さげ袋

※「あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶」単品専用と同デザイン

おまつりこまち ポチャッコ 缶



価格：1,200円（税込）

内容：餅のおまつりこまち9枚入（コーンポタージュ味5枚、サラダ味4枚）／オリジナルステッカー1枚（絵柄はランダム）／キャラクター柄単品専用手さげ袋

おまつりこまち シナモロール 缶



価格：1,200円（税込）

内容：餅のおまつりこまち9枚入（サラダ味5枚、しょうゆ味4枚）／オリジナルステッカー1枚（絵柄はランダム）／キャラクター柄単品専用手さげ袋

販売期間：2026年3月1日(日)～販売開始、数量限定販売、無くなり次第終了

販売場所：もち吉直営店舗／通信販売／もち吉ネット本店

ギフト向けセットと新作缶

おまつりこまち サンリオキャラクターズ 缶



価格：3,600円（税込）

特別包装された3缶セットは、贈り物にもぴったりの豪華仕様。キャラクター柄の包装と手さげ袋付きで、手土産にもおすすめです。

内容：ポムポムプリン 缶・ポチャッコ 缶・シナモロール 缶各1缶／オリジナルステッカー（各缶1枚、絵柄はランダム）／キャラクター柄特別包装／サンリオキャラクターズ缶専用手さげ袋

販売期間：2026年3月1日(日)～販売開始、数量限定販売、無くなり次第終了

販売場所：もち吉直営店舗／通信販売／もち吉ネット本店

あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶



価格：2,000円（税込）

春限定の人気商品「あられクランチチョコいちご味」を楽しめる新作缶。砕いたおせんべいとチョコレートを組み合わせた軽い食感が特徴の和チョコレートです。

内容：あられクランチチコいちご味14本（個包装の絵柄は1種類）／オリジナルステッカー1枚（絵柄はランダム）／キャラクター柄単品専用手さげ袋

※おまつりこまち「ポムポムプリン 缶」「ポチャッコ 缶」「シナモロール 缶」単品専用と同デザイン

販売期間：2026年3月1日(日)～販売開始、数量限定販売、無くなり次第終了

販売場所：もち吉直営店舗／通信販売／もち吉ネット本店

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670018

可愛い限定缶を楽しもう

サンリオキャラクターズの魅力が詰まったもち吉の限定缶は、食べ終わった後も小物入れとして使えるのが嬉しいポイント。

おせんべいとチョコレートの両方を楽しめるラインナップで、選ぶ時間も楽しくなります♪数量限定の特別アイテムなので、気になる方は早めにチェックしてみてください。