もち吉×サンリオキャラクターズ限定缶が登場♡可愛い和菓子ギフト特集
もち吉から、サンリオキャラクターズとコラボした特別缶シリーズ第2弾が登場します。ポムポムプリンやシナモロールなど人気キャラクターの可愛いデザイン缶に加え、今年はハローキティの新作缶もラインナップ。おせんべいや和チョコレートが楽しめる限定商品は、自分へのご褒美やギフトにもぴったりです。数量限定販売なので、気になる方は早めにチェックしてみてください♡
人気キャラクター限定缶3種類
もち吉の代表作「餅のおまつり」のミニサイズ版「餅のおまつりこまち」を楽しめる限定缶。国内産コシヒカリを使用した軽やかな食感のおせんべいは、やさしい味わいが魅力です。
個包装デザインはキャラクターをイメージしたオリジナル仕様で、ステッカーも全6種類の中からランダム封入。どれが入っているか開ける瞬間の楽しみも味わえます♪
おまつりこまち ポムポムプリン 缶
価格：1,200円（税込）
内容：餅のおまつりこまち9枚入（しょうゆ味5枚、コーンポタージュ味4枚）／オリジナルステッカー1枚（絵柄はランダム）／キャラクター柄単品専用手さげ袋
※「あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶」単品専用と同デザイン
おまつりこまち ポチャッコ 缶
価格：1,200円（税込）
内容：餅のおまつりこまち9枚入（コーンポタージュ味5枚、サラダ味4枚）／オリジナルステッカー1枚（絵柄はランダム）／キャラクター柄単品専用手さげ袋
おまつりこまち シナモロール 缶
価格：1,200円（税込）
内容：餅のおまつりこまち9枚入（サラダ味5枚、しょうゆ味4枚）／オリジナルステッカー1枚（絵柄はランダム）／キャラクター柄単品専用手さげ袋
販売期間：2026年3月1日(日)～販売開始、数量限定販売、無くなり次第終了
販売場所：もち吉直営店舗／通信販売／もち吉ネット本店
ギフト向けセットと新作缶
おまつりこまち サンリオキャラクターズ 缶
価格：3,600円（税込）
特別包装された3缶セットは、贈り物にもぴったりの豪華仕様。キャラクター柄の包装と手さげ袋付きで、手土産にもおすすめです。
内容：ポムポムプリン 缶・ポチャッコ 缶・シナモロール 缶各1缶／オリジナルステッカー（各缶1枚、絵柄はランダム）／キャラクター柄特別包装／サンリオキャラクターズ缶専用手さげ袋
販売期間：2026年3月1日(日)～販売開始、数量限定販売、無くなり次第終了
販売場所：もち吉直営店舗／通信販売／もち吉ネット本店
あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶
価格：2,000円（税込）
春限定の人気商品「あられクランチチョコいちご味」を楽しめる新作缶。砕いたおせんべいとチョコレートを組み合わせた軽い食感が特徴の和チョコレートです。
内容：あられクランチチコいちご味14本（個包装の絵柄は1種類）／オリジナルステッカー1枚（絵柄はランダム）／キャラクター柄単品専用手さげ袋
※おまつりこまち「ポムポムプリン 缶」「ポチャッコ 缶」「シナモロール 缶」単品専用と同デザイン
販売期間：2026年3月1日(日)～販売開始、数量限定販売、無くなり次第終了
販売場所：もち吉直営店舗／通信販売／もち吉ネット本店
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670018
可愛い限定缶を楽しもう
サンリオキャラクターズの魅力が詰まったもち吉の限定缶は、食べ終わった後も小物入れとして使えるのが嬉しいポイント。
おせんべいとチョコレートの両方を楽しめるラインナップで、選ぶ時間も楽しくなります♪数量限定の特別アイテムなので、気になる方は早めにチェックしてみてください。