「初優勝のあとショットが不調に」21歳女子プロにインタビュー！

２０２３年プロテスト合格の96期生には︑今季レギュラーツアーで初優勝を果たした稲垣那奈子と髙野愛姫、菅楓華や、デビューイヤーからの優勝争いで注目の政田夢乃、また米ツアーで戦う馬場咲希など実力者がひしめいている。

與語優奈もその96期生のひとり。４月のステップアップツアー「ヤンマーハナサカレディース」で初優勝を飾り、レギュラーツアーに参戦。しかし、ショットの不調により、後半戦の主戦場は再びステップアップツアーに。そんな彼女に、今季のこれまでと近い将来の目標について聞いてみた。

「初優勝のあとショットが不調に」

與語優奈

●よご・ゆいな／2004年生まれ、愛知県出身。プロ2年目の今年4月にステップアップツアー「ヤンマーハナサカレディース」で初優勝。来季のレギュラーツアー出場権をかけて奮闘中。スターツ所属。

──まずは「ソニー日本女子プロ選手権」お疲れ様でした。あと１打で予選突破でしたね。

與語 ありがとうございます。結果は残念でしたが収穫もありました。メジャーのセッティングは想像よりも難しかったです。

──では、今シーズン開幕前あたりからの話を聞いていきますね。プロ２年目のスタート前に、具体的な目標は立てていましたか？

與語 ステップアップツアーで優勝することと、推薦をいただいたレギュラーツアーで結果を残して、そのままプレーしたいと思っていました。

──その目標に向けて、オフはどのように過ごしましたか？

與語 フィリピンで２カ月くらい、じっくり練習させてもらいました。

──その効果か、４月のステップアップツアー「ヤンマーハナサカレディース」で初優勝を飾りましたね。

與語 グリーンも仕上がっていて難しい試合でしたが、そのときはショットがよかったので、なんとか優勝することができました。

──「決めれば優勝」のパットを打つときはどんな気持ちでしたか？

與語 普段はあまり緊張するほうではないのですが、さすがに最後のパットは緊張しました。初優勝の実感はすぐにはわかなくて、まわりの人に祝福されるうちに「あ、私、優勝したんだな」って（笑）

──並行してレギュラーツアーにも出場していました。２つのツアーを戦って違いは感じますか？

與語 やっぱりレギュラーは距離も長いし、全体的にセッティングが難しいと思います。

──レギュラーツアーで戦っていくために、１番の課題はどの部分ですか？

與語 ショットです。４月の優勝以来、ショットの調子が悪くて、これまでどうやって打っていたのかわからなくなるくらいでした。

──スランプになってしまった？

與語 はい。過去に経験したことがないくらいひどくて。でも「ソニー」の前の週くらいからよかったころの感覚が戻ってきたんです。

──感覚が戻ったきっかけは？

與語 悪かったときは「腕をどうやって上げていたっけ？」とか細かい部分を気にしすぎていたり、構えたときに「また曲がるんだろうな」とネガティブな考えが頭をよぎったりしていました。それをやめて「インパクトの瞬間だけに集中しよう」って意識して打つようになったら、だんだん打ちたい球が出るようになってきたんです。

──シンプルに「そこにある球を打つ」ですね。それで光明が見えてきた？

與語 そうですね。後半戦は、ステップアップツアーで賞金ランキング２位以内（来季レギュラーツアーの前期出場権）を目指してガンバっていこうと思っています。

──後半の巻き返しを期待しています。では、そのための武器となるのは？

與語 アプローチです。グリーンを外してもアプローチで寄せて耐えるという、ガマンのゴルフが私のゴルフだと思います。

「イ・ボミさんみたいに楽しそうにプレーしたい」

──優勝により、年末のアワード（表彰式）の参加となりますが、衣装はもう決めましたか？

與語 いえ、全然。12月でしたよね。そろそろ決めないといけないですね。ドレス系で探しはじめてみようかな。

──目標とする選手はいますか？

與語 イ・ボミさんです。ゴルフを初観戦したときにはじめて見たプロがボミさんでした。そのときゴルフをすごく楽しそうにプレーしていたのがいいなって思ったのがきっかけです。

──たしかに、ボミさんが怒ったりするのを見たことがないです。ちなみに與語プロはプレー中に頭にきたりすることは？

與語 無理やり感情を押さえ込んでいるということはないので、自然に表には出てこないのかもしれませんが、正直あります（笑）

──感情が表に出ないのは立派な武器です（笑）。さて、ゴルフをするうえで今１番のモチベーションになっていることは？

與語 もっと勝ちたい、もっとレギュラーツアーでプレーしたい、という思いですかね。

──数年後どんな選手になっていたいですか。

與語 シード権を獲得して、ずっとレギュラーツアーで戦いながら優勝するプロになりたいです。

──もしゴルファーになっていなかったら？

與語 コスメとかおしゃれに興味があったので、美容部員とかになっていたかも。１回目のプロテストに失敗したときに一瞬だけ頭をよぎりました。でも、やっぱりゴルフが好きだから、その思いはすぐに消えましたけど（笑）

「余計なことは考えずにインパクトだけを考える」。彼女のこの言葉を聞いて、ミスタープロ野球・長嶋茂雄氏の代名詞である「来た球を打つだけ」を思い出した。ステップアップツアー賞金ランキング２位以内に入るため、與語優奈の「メークドラマ」がここからはじまる。

文＝ひよこきんぎょ

写真＝小林司

撮影トーナメント＝ワールドレディス サロンパスカップ