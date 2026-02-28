さまぁ〜ずの大竹の妻・中村仁美、中2長男へのバリエーション豊かな“9日分”の手作り弁当を披露「すべてが美味しそう」「どれも栄養満点」
お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹（58）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が25日、自身のインスタグラムを更新。中学2年生の長男に作った“9日分”の手作り弁当を公開した。
【写真】「すべてが美味しそう」ナポリタン＆唐揚げなど中2長男への“9日分”の手作り弁当
中村は「お弁当備忘録」として、ナポリタン＆唐揚げ弁当をはじめ、カレー風味チャーハン＆シュウマイ弁当、ミニとんかつ弁当、麻婆豆腐弁当、しょうが焼き弁当、豚キムチ弁当などバリエーション豊かなメニューを紹介。色鮮やかな主菜に加え、副菜やフルーツまでバランスよく詰められた曲げわっぱ弁当箱の写真を掲載し、前日の残りカレーを活用した弁当もあり、工夫を凝らしたラインナップとなっている。
「定期的に あーもーお弁当作り面倒だな と、思います まさに今日も」と本音を明かしつつ、「でも、もうすぐテスト期間!!テスト期間はお弁当お休みです」とつづった。さらに「勉強が間に合わない！と長男は言っていますが私は早く始まってほしい」とユーモアを交え、春休み目前の心境も明かしている。
コメント欄には「すべてが美味しそうですね」「どれも栄養満点」「素晴らしいにもほどがあります」「レシピが気になります」「毎日こんなに美味しそうなお弁当作れて尊敬します」などの声が寄せられている。
中村と大竹は、2011年に結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。
【写真】「すべてが美味しそう」ナポリタン＆唐揚げなど中2長男への“9日分”の手作り弁当
中村は「お弁当備忘録」として、ナポリタン＆唐揚げ弁当をはじめ、カレー風味チャーハン＆シュウマイ弁当、ミニとんかつ弁当、麻婆豆腐弁当、しょうが焼き弁当、豚キムチ弁当などバリエーション豊かなメニューを紹介。色鮮やかな主菜に加え、副菜やフルーツまでバランスよく詰められた曲げわっぱ弁当箱の写真を掲載し、前日の残りカレーを活用した弁当もあり、工夫を凝らしたラインナップとなっている。
コメント欄には「すべてが美味しそうですね」「どれも栄養満点」「素晴らしいにもほどがあります」「レシピが気になります」「毎日こんなに美味しそうなお弁当作れて尊敬します」などの声が寄せられている。
中村と大竹は、2011年に結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。