トヨタ「新たなヤリス」発表に賛否両論の反響殺到！

トヨタのコンパクトカーを代表する「ヤリス」が、さらなる進化を遂げました。

2026年2月20日に発表された最新の改良モデルは、ユーザーの利便性を徹底的に追求した内容となっており、特に装備が充実したほか、ハイブリッド車を中心にドライブの質を底上げする機能が惜しみなく投入されています。

まず注目すべきは、これまで要望の多かった実用機能の標準化です。ハイブリッド車には、信号待ちなどの停止時に便利な「ブレーキホールド機能」を備えた「電動パーキングブレーキ」が標準装備となりました。

さらに「Z」および「G」グレードのハイブリッド車には、フロント席にアームレストが新たに採用されており、長距離走行時における運転者の疲労軽減に大きく寄与しています。

また、全グレードにスマートエントリー＆スタートシステムが導入されたことで、エントリーモデルから上位モデルに至るまで、日常的な使い勝手が一段と向上しました。

車内でのデジタル体験も強化。視認性に優れた10.5インチの大型ディスプレイオーディオが「Z」グレードに標準搭載されたほか、「G」グレードでも8インチの「ディスプレイオーディオPlus」が標準装備となりました。

一方で外観についても、スポーティかつ精悍な装いへとブラッシュアップ。エネルギッシュな新色「マスタード」が「Z」グレードに追加されたほか、全モデルでドアミラーやアンテナがブラックで統一され、デザインの引き締まった印象が強調されています。

加えて、4WD車における寒冷地仕様の標準化や、ターンチルトシートの設定変更といった、細やかな実用面の配慮も欠かしていません。

さらに、都会的な雰囲気を纏った特別仕様車「Z“URBANO”」では、1.5リッターガソリン車（2WD）に待望の6速MTが設定され、コンパクトカーらしい「操る楽しさ」を求める層に応えました。

専用の「ブラック×マスタード」によるツートーンカラーは、アクティブな個性をより鮮明に描き出します。

ヤリスの改良モデルの価格（消費税込）は、169万7300円から288万4200円、特別仕様車「Z“URBANO”」は230万7800円から299万4200円に設定。2026年3月2日に発売されます。

トヨタが発表したヤリスの一部改良モデルを巡り、ネット上では「ヤバい」「待ってた」と熱い議論が巻き起こっています。

最大のトピックは、ハイブリッド車への電動パーキングブレーキとブレーキホールドの標準採用です。

待望の機能に「ついにやっと念願の装備！」「ようやく付いたね」と歓喜の声が上がる一方、操作感にこだわる層からは「サイドブレーキがついに無くなってしまった」と惜しむ声も。「電動パーキングが標準になるなんて、すごい時代だ」と、進化の速さに驚きを隠せない様子です。

デザイン面で注目を浴びているのが、ボディカラーの新色「マスタード」です。独特の色味に「“練りがらし色”良くね？」と食いつく声や、カスタム好きからは「黄色で車高下げたら絶対いい！」と盛り上がる書き込みもありました。

さらに、特別仕様車は「カッコ良すぎるって！」と絶賛されており、新色とMT設定の組み合わせに「めっちゃ欲しい！」と一気に購入モードに突入する人が続出しているようです。

そのほか、インテリアの目玉である10.5インチの大画面ディスプレイについても、「サイズアップは羨ましい」との声がある反面、「ディスプレイが大きくなって小物収納がなくなってる…」という鋭い指摘があるなど、賛否両論が巻き起こっています。