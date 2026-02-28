「ヤバい！」からの「セーフ！」がありがたすぎる…Qi4D MAX LITE ウィメンズ ドライバーのやさしく寛大なダンナのような安定感

正式発売前から「やさしくて飛ぶ」と評判上々だった、テーラーメイドQi4D。ゴルフ歴20年の女性エンジョイゴルファーが「Qi4D MAX LITE ウィメンズ ドライバー」でラウンドしてみたら、何より感激したのは「弾道の安定感」だったハナシ。

〈画像〉素振りで即実感できる軽量ぶり

「やさしくて飛ぶ」はどこまで進化するのか

ゴルフ界隈においては、新製品ラッシュとなるこの時期。

で、期待の星、テーラーメイド Qi4Dである。





Qi10、Qi35ときて、Qi40ではなく、Qi4D。飛びと安定性の両立が評判になったQi10に、さらなる飛距離をもたらしたQi35、そして新シリーズ、Qi4Dの「D」はDimension（次元）を指し、「４」は４つの次元、フェース、シャフト、ヘッド、フィッティングでの進化を遂げたということらしい。なにそれ、全部じゃん……。しかもこのQi4D、ドライバーいにたっては、プレリリースの段階で、USPGAの契約ツアープロたちがバンバン実戦で使いはじめて、ローリー・マキロイが380ヤードを1オンしたこともすでに話題。ディメンションどころか異次元の話だ。いずれにしても、「やさしくて飛ぶ」と前評判抜群のこちら、「Qi4D MAX LITE ウィメンズ ドライバー」を担いで、いそいそと早春のラウンドに繰り出してみた。

まずはとっくりとヘッドやフェースを眺めてみる。

なかなかにハンサムなルックスだ。

ヘッドは黒に近いダークグレーに渋めのネイビーがアクセントに。ともするとパステル系に転びがちなレディースのクラブにおいては珍しい色合いだ。



シンプルかつシックなトーンは、シリーズのテーマ「求めるのは剛速か、柔速か」にぴったりで、構えたときになんだか強そうで飛びそうな気がする。



そういうのって、大事だと思う。

ゴルフは振り回せばいいものではない、と言うけれど

とりま、ビュンビュンと素振りしてみる。



「軽い！」



これがまごうことなき第一印象だ。

ヘッドは大きめなのに、全体はとにかく軽い。



さすがシリーズの中でも最も軽いヘッド、シャフト、グリップを組み合わせたという軽量モデル。

小柄で非力な私でもブンブン振り回せる。

だがしかし、ゴルフは振り回せばいいってものではなし。

案の定、コース練習場での記念すべき第一打は、右プッシュのあげく、一直線に右へ。

そう、「振れる」クラブで気をつけなくてはいけないのは、つい手打ちになって振り遅れてフェースが開くこと。



おまえは何十年ゴルフをやれば、身に染みるんだよ……と今度はボディターンに気をつけながら、ブンっ！



おお……



真っ直ぐに、私にしては低めの弾道で飛んでいった。



手応えがないようでいて、しっかりと球がつかまる不思議な打感は、脱チタンの第５世代のカーボンフェースのなせる技なのか……。

ランもしっかり出そうで、これはラウンドが楽しみ。

「ヤバい！」と思ってたら「そうでもないじゃん」

「あーーーーーっ！ やばい」

……と思ったら

「そうでもないじゃん」。



Qi4D MAX LITE ウィメンズ ドライバーで１ラウンドまわってみての感想はこれです。

意味不明ですみません。でも、本当なんです。



ティーショットを打った瞬間に絶望の叫びをあげてしまうことがある。

力みすぎてひっかけて、左OBゾーンへまっしぐら。

あたふたと暫定球を打って、アイアンを数本抱えてしょんぼりと落下地点に向かう。

「残っててくれないかなあ」と一縷の望みを胸に。



しかし、この日のラウンドにおいては、落下地点にて、



「えっ、たいして曲がってないじゃん」

「ラッキー！ 全然セーフじゃん！」



ということが３回ほどあったのだ。



ちなみにティーショット曲げたのは私の実力で、ドライバーのせいでは断固ありません。

これこそ、フェース面の縦方向に緩やかな丸みを持たせた新形状のフェースロールデザインの恩恵なのだな、としみじみ実感。

フェースの上下の打点のズレによるスピン量のばらつきを抑えられるため、弾道はいやがうえにも安定するというわけだ。

さらに「カーボンツイストフェース」が左右の打点のズレによる方向性のばらつきも軽減してくれる性能まで盛り込まれ、とにかく弾道が乱れにくい、の一言。

ギア効果で、ボールがフェースの真ん中に当たったかのように調整されるのは、ありがたい限り。



だから、「あのバンカーの左方向に打っちゃったらまずOB」、みたいな球が、実際にそこまでいくと助かってたりする。



Qi35もかなり安定性のある「やさしい」クラブだったけれど、それを上回るジェントルぶり。

ものわかりのいいやさしい彼氏が、結婚したらますますなんでも受け止めてくれる寛大な夫になってくれたような気分だ。

取材・文／志沢直子ギャラリーアイコ