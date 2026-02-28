石川遼、杉浦悠太は23位で決勝へ 大西魁斗は予選落ち
＜Visaアルゼンチンオープン 2日目◇27日◇ジョッキーC（アルゼンチン）◇6836ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアー今季第5戦目は、第2ラウンドが終了した。日本勢は3人が出場している。
〈写真〉優勝プロが教える！ 高い球を打つコツ
初日を39位タイで終えた石川遼は、4バーディでボギーなしの「66」を記録。トータル7アンダーの23位タイまで浮上し、決勝ラウンド進出を決めた。9位から出た杉浦悠太も「68」と伸ばしホールアウト。トータル7アンダーで順位は後退したが、石川に並ぶ23位で予選を通過した。133位からの巻き返しを図った大西魁斗だったが、2日目も「70」と伸ばせず。トータル2オーバーの132位タイで週末行きを逃した。トータル11アンダーの首位には、アリステア・ドカティ（米国）、ラッセル・ノックス（スコットランド）ら7人が立っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
