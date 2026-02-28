星野陸也7位、金子駆大は19位まで急浮上し決勝へ 桂川有人は予選落ち
＜インベステック南アフリカオープン 2日目◇27日◇ステレンボッシュGC（南アフリカ）◇7213ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドが終了した。
【写真】昨季賞金王・金子駆大の14本を覗き見！
日本勢は3人が出場している。初日を9位で滑り出した星野陸也は、第2ラウンドも6バーディ・3ボギーと好調。連日の「67」をマークし、トータル6アンダーの7位タイに浮上した。首位との4打差を追い決勝ラウンドに入る。今季から欧州ツアーを参戦する、昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大は71位の出遅れから巻き返し。1イーグル・4バーディ・2ボギーの「66」とスコアを伸ばし、トータル3アンダー・19位タイまで順位を上げた。89位から出た桂川有人は、バーディなしの5ボギーとふるわず。トータル7オーバー・133位タイで予選落ちした。トータル10アンダーの首位に立つのはフランチェスコ・ラポルタ（イタリア）。1打差の2位にネイサン・キンゼイ（イングランド）、トータル8アンダー・3位にディーン・バーメスター（南アフリカ）が続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
