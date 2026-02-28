『ばけばけ』第106回 ヘブンにイライザから手紙が届く
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第106回が、3月2日に放送される。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第106回のあらすじ
トキ（高石あかり）はリテラシーアシスタントとしてヘブン（トミー・バストウ）を支えるために、英語の勉強を続ける。ある日、ラン（蓮佛美沙子）にお茶会に招待されるトキ。外国人の妻であり英語も上手なランに、トキは英語の勉強のコツを教えてもらう。家でも丈（杉田雷麟）や正木（日高由起刀）に英語の勉強に付き合ってもらう、トキ。そんな中、ヘブンにイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から手紙が届く。
