来週の主な予定 米雇用統計や氷見野日銀副総裁 英春季財政報告に中国全人代

来週の主な予定 米雇用統計や氷見野日銀副総裁 英春季財政報告に中国全人代



・米雇用統計 ウォラーFRB理事が2月も堅調なら3月FOMC「据え置き」支持を示唆

・氷見野日銀副総裁 植田総裁は利上げ前向き姿勢、高田委員は政策遅れリスク指摘

・リーブス英財務相 春季財政報告と最新経済見通し発表、GDP予想下方修正見通し

・中国全人代 今年も成長率目標「5%前後」か、米中摩擦で4.5%～5.0%設定予想も

・片山財務相と植田日銀総裁フィンテックイベント出席、金融経済発言は期待薄か



28日（土）

カーニー加首相 日本、豪州、インド訪問（7日まで）

ルビオ米国務長官、イスラエル訪問

アトランタ連銀のボスティック総裁任期満了、シェリル・ヴェナブル氏が暫定総裁に就任



3月1日（日）

ナーゲル独連銀総裁、中央銀行について講演

OPEC＋有志8カ国会合（オンライン）

ブルース・プレストン氏が豪中銀委員に就任、ワトキンス委員の後任



週内 米イラン実務者核協議再開へ



2日（月）

日銀「債券市場サーベイ」（2月）

米製造業PMI確報値（2月）

米ISM製造業景気指数（2月）

氷見野日銀副総裁、金融経済懇談会出席

ブロック豪中銀総裁、AFR主催経済会議出席

ラガルドECB総裁、ナーゲル独連銀総裁、ギリシャ中銀総裁、イベント出席

テイラー英中銀委員、コジッキ加中銀副総裁、ノルウェー中銀主催金融政策会議出席

メルツ独首相、米国訪問しトランプ米大統領と会談予定

中国人民銀行、為替先渡リスク準備率撤廃（20%からゼロに引き下げ）



3日（火）

日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）

日本雇用統計（1月）

日本法人企業統計（10月-12月）

ユーロ圏消費者物価指数（2月）

米自動車販売（2月）

片山財務相、植田日銀総裁「FIN/SUM NEXT 2026」挨拶

リーブス英財務相、春季財政報告・最新経済見通し発表

コッハー・オーストリア中銀総裁、イベント出席

スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演

ウィリアムズNY連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席（質疑応答あり）

日本最大級フィンテックイベント「FIN/SUM NEXT 2026」（東京、6日まで）



4日（水）

豪州GDP（第4四半期）

中国製造業PMI・非製造業PMI（2月）

中国RatingDog製造業PMI・非製造業PMI（2月）

スイス消費者物価指数（2月）

米週間石油在庫統計

米ADP雇用者数（2月）

米非製造業PMI確報値（2月）

米ISM非製造業景気指数（2月）

米地区連銀経済報告（ベージュブック）

シュレーゲル・スイス中銀総裁、イベント出席

デギンドスECB副総裁、FT主催イベント出席

ミュラー・エストニア中銀総裁、イベント講演

マックレム加中銀総裁、会議出席

IMF主催「2050年のアジア」（タイ、6日まで）

アップル新製品発表イベント（NY、ロンドン、上海）



5日（木）

連合26年春闘要求集計結果

日本30年利付国債入札（7000億円程度）

ECB議事録（2月5日開催分）

米新規失業保険申請件数（28日終了週）

ラガルドECB総裁、グローバルリスクについて講演

ナーゲル独連銀総裁、2025年次報告書発表

デギンドスECB副総裁、レーン・フィンランド中銀総裁、国際金融協会（IIF）イベント出席

中国全国人民代表大会（全人代）開幕（11日閉幕予定）



6日（金）

米雇用統計（2月）

米小売売上高（1月）

チポローネECB理事、イベント講演

シュナーベルECB理事、イベント講演

ベッセント米財務長官、スタンフォード大学主催経済会議出席

SF・フィラ・クリーブランド連銀総裁、豪中銀副総裁、金融政策会議「ドルの安全資産としての地位」出席



7日（土）

中国外貨準備高 （2月）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（19日まで）



8日（日）

米国市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）



※予定は変更することがあります

