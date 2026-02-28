為替相場まとめ２月２３日から２月２７日の週
２３日からの週は、円とドルそれぞれに固有の材料が交錯しながらも、結果として明確な方向感を欠く展開が続いた。円サイドでは、24日に毎日新聞が高市首相の追加利上げへの難色を報じたことを機に円売りが急加速し、ドル円は155円台から156円台へと一気に水準を切り上げた。翌25日には政府が日銀審議委員の後任にリフレ派とされる浅田中央大名誉教授と、緩和維持寄りとされる佐藤青山学院大教授を指名したことで日銀の早期利上げ観測が一段と後退し、ドル円は一時156.80台まで上伸した。しかし26日には植田日銀総裁が読売新聞のインタビューで早ければ3月の利上げに含みを持たせ、高市首相も「金融政策は日銀に委ねるべき」と軌道修正したことで円の買い戻しが優勢となり、一方向の動きは続かなかった。ドルサイドでは、週明け23日に米最高裁によるトランプ相互関税の違法判断を受けた混乱でアジア市場にドル売りが先行したが、ロンドン勢の参入とともに過度な反応は修正された。25日のトランプ大統領一般教書演説も関税面での新味に乏しく、ドル売りは一時的にとどまった。26日に発表された米新規失業保険申請件数が予想を下回る低水準となったことは市場の視点をインフレに転じさせFRBの年後半利下げ観測を支える材料となった。一方、月末リバランスによるドル支援期待も交錯した。オプション期限に関連した売買も方向性を失わせた。
（２３日）
東京市場は、天皇誕生日の振替休日のため市場は休場。アジア時間全体では、週末の米最高裁による「トランプ相互関税は違法」との判断と、それに対するトランプ大統領の即座の反論（別の法律に基づく10％、後にSNSで15％への引き上げを表明）が波紋を広げた。市場はトランプ政権の強硬な通商政策への警戒感から一時パニック気味のドル売りで反応し、ドル円は早朝の155円付近から154円ちょうど付近まで急落。ユーロドルも1.18台へと上昇するなど、東京不在の中で関税リスクを嫌気した不安定な動きが先行した。
ロンドン市場では、アジア時間の過度なドル売りに対する修正の動きが優勢となった。トランプ関税方針への懸念は残るものの、欧州勢の参入後はドルの買い戻しが進み、ドル円は154円ちょうど近辺から154円台後半へと反発した。ユーロドルは1.18台前半から1.17台後半へ、ポンドドルは1.35台から1.34台後半へと押し戻された。ドイツのIfo景況感指数が予想を上回ったが、ユーロ買いの反応は限定的。クロス円もドル円の反発に歩調を合わせ、ユーロ円は182円台後半、ポンド円は209円台前半へ水準を切り上げた。
NY市場で、ドルは落ち着きを取り戻す展開となった。トランプ関税の影響を見極めるムードが広がる中、ドル円は一時155円台を回復し、アジア時間の下げを概ね解消した。市場では米東海岸を襲った猛吹雪による経済活動への影響も注目されたが、ドルは既定のレンジ内での推移に留まった。米政府高官が「最高裁の敗訴が貿易相手国との合意を覆すことはない」と火消しに走ったものの、不透明感は根強い。ユーロドルは1.18ドル付近で停滞。一方、英国ではマンデルソン駐米大使の逮捕報道によりスターマー政権の政治危機が意識された。
（２４日）
東京市場で、ドル円は堅調な地合いで推移した。154.60円台で開始後、昨日の高値を超えるとストップロスを巻き込み155.14円まで上昇。その後も円売り主導で155.30円台まで上値を伸ばした。前日のウォラーFRB理事が2月の雇用統計次第で利下げ据え置きの可能性に言及したことがドル買いを支えた。ユーロドルは1.1768ドルまでユーロ安・ドル高が進む一方、ユーロ円は円安の勢いが勝り182.84円まで上昇。株高を背景としたリスク選好の動きがクロス円を支え、ポンド円も209.40円まで値を上げた。
（２４日）
