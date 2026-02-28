武尊＆川口葵、新婚生活を送る地下付き豪邸を公開 趣味への“こだわり”が詰まった一室に驚きの声止まらず
格闘家の武尊とタレントの川口葵夫妻が27日放送のフジテレビのバラエティー番組『ザ・共通テン！』（後9：00）に出演。新婚生活を送る自宅を公開した。
【映像】規格外すぎる…自宅にある音楽室でピアノを弾きながら熱唱する武尊
K-1史上初の3階級制覇王者・武尊と、『幸せ！ボンビーガール』で“かわいすぎる上京ガール”にとして一躍脚光を浴びた川口は、2025年7月に結婚を発表。そんな2人の住まいがVTRで紹介された。
玄関には木目調の壁に隠し扉が設置され、こだわりの収納スペースが姿を現した。そんな自宅はなんと地下付きの3階建て。その後も広々とした部屋が公開されたが、中でも目を引いたのが防音対策が整えられた音楽室だった。武尊は「中学校からバンドをやっていて、家を建てるときは音楽室を作りたいなと思って」と意外な一面を明かした。
その音楽室にはギターやドラム、電子ピアノなど多彩な楽器が置かれていた。武尊のマルチな才能や豪華な自宅にVTRを見守るスタジオからは「すごいなぁ」といった感想が相次いだ。
