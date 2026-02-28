韓国ビーチバレー美女、ベットに寝そべったプライベートSHOTでファン虜「最高です…」

韓国のビーチバレー選手シン・ジウンのプライベートSHOTが話題だ。

【写真】シン・ジウン、引き締まったアスリート体型

シン・ジウンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「可愛いのが最高の26歳」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ベッドに寝そべりながらリラックスした表情を見せるシン・ジウンが写っている。チャコールグレーのTシャツを着用したシンプルな服装で、至近距離の自撮りで端正な顔立ちをハッキリと披露し、多くのファンを魅了していた。

投稿を目にしたファンからは、「アイドルなのかと…」「こんなに可愛いのにビーチバレー選手だなんて」「顔が光り輝いてる」「最高です」といったコメントが寄せられていた。

（写真＝シン・ジウンInstagram）

シン・ジウンは2001年4月3日生まれの24歳。韓国高校女子バレーの名門・大邱（テグ）女子高校でバレーボール選手としてキャリアをスタートさせ、高校3年生だった2019年にビーチバレーへ転向。同年には大邱で開催されたFIVBビーチバレーボールワールドツアーに出場し、国際舞台を経験した。

2023年の杭州アジア大会では韓国代表として出場し、結果こそ予選敗退に終わったものの、その存在感で注目を集めた。2024年には韓国の動画配信サービスWavveで配信されたバラエティ番組『女王蜂ゲーム』に出演し、競技以外の場でも話題となった。

現在は2026年の名古屋アジア大会出場を目標に掲げ、日々トレーニングに励んでいる。