TikTokマスコットキャラ部門でフォロワー数No.1を誇る人気キャラクター「あさみみちゃん」が、2026年に誕生5周年を迎える。これを記念したイベント「あさみみちゃん5周年 ありがとうさぎ！POP UP」が、2026年2月27日(金)から渋谷PARCO 地下1階・GALLERY X BY PARCOにて開催決定！入場無料で、5周年限定グッズやフォトスポットが楽しめる。

「あさみみちゃん5周年 ありがとうさぎ！POP UP」を渋谷PARCOで開催


渋谷PARCO地下1階のGALLERY X BY PARCOにて開催中


会場の様子


■「あさみみちゃん」ってどんなキャラクター？

あさみみちゃんは、深く考えてしまいがちな世の中で、“みんなの気持ちを浅くしてくれる”寄り添いうさぎの女の子。普段はOLとして働きながら、日本一のマスコットキャラクターを目指してタレント活動をしている。食べることと寝ることが大好きで、座右の銘は「Don't deep!(深く考えすぎないで)」。

あさみみちゃんにパワーをもらって帰ろう！


愛らしい見た目はもちろん、毎日のようにSNSで発信される優しいメッセージが多くの人の心をつかみ、今や日本だけでなく、北米、ヨーロッパ、アジアなど世界各地にファンが拡大中。

■5年間の“ありがとう”を詰め込んだスペシャルPOP UP

5周年仕様のデザインアートの仲間たちが大集結！よく見ると手が「5」になってる…!?


会場には、あさみみちゃんたちと一緒に写真が撮れるフォトスポットが多数展開される。一部のフォトスポットを、2026年2月27日〜3月7日(土)は「バースデー仕様」、3月8日(日)〜3月15日(日)は「バンド仕様」に切り替えるため、期間をずらして2回訪れれば、異なる雰囲気を堪能できる。あさみみちゃんの家に遊びに行ったかようなシチュエーションや、一緒に動画配信をしているかのようなシーンの写真も撮影できちゃう！

3月7日(土)まではあさみみちゃんの誕生日(3月3日・みみの日)にちなんだバースデー仕様のフォトスポットが！


自撮りも可能なミラーであさみみちゃんたちと写真を撮っちゃおう


ほかにも、これまでの5年間を振り返る年表や、ここでしか見られないスペシャル動画も見ることができる。メッセージカードを入れるポストや、貼り付けるボードも用意されているのであさみみちゃんに想いを伝えてみて。

お手紙を入れるボックスや、メッセージを貼り付けるボードも


会場内には直筆メッセージもあるので探してみよう


■描き下ろし5周年ビジュアルの限定グッズがずらり

5周年を記念した描き下ろしアートを使ったグッズがたくさん！


POP UP最大の目玉は、描き下ろしビジュアルを使用した5周年記念限定グッズの数々。日常使いできるアイテムからコレクターズアイテムまで、幅広いラインナップがそろう。

「ランダムアクリルキーホルダー」(880円)


コレクター心をくすぐる「ランダムアクリルキーホルダー」(880円)と「ランダム缶マグネット」(660円)は全6種のブラインド仕様。どのキャラクターが当たるかはお楽しみ。

「ランダム缶マグネット」(660円)


デスク周りを彩るなら、「アクリルスタンドA/B」(各1320円)や「ダイカットメモ」(990円)、「ステッカーシート」(990円)が活躍してくれそう。特にダイカットメモは、表情違いのあさみみちゃんが4パターン楽しめる仕様で、使うたびに癒やされること間違いなし。

「アクリルスタンドA/B」(各1320円)


「ダイカットメモ」(990円)


「ステッカーシート」(990円)


キャラクター全員が集合したイラストが印象的な「缶ミラー」(1100円)は、5周年ロゴ入りで記念感たっぷり。同じく全員集合デザインの「トートバッグ」(3850円)は、落ち着いたグレージュカラーで普段使いしやすい。

「缶ミラー」(1100円)


「トートバッグ」(3850円)


「Tシャツ」(各5500円/S〜XL)は2色展開で、ホワイトには全キャラクターのカラフルなイラスト、ブラックにはあさみみちゃんの線画がシンプルにあしらわれていて、それぞれ雰囲気が異なるのでお好みで選べる。

「Tシャツ(ホワイト)」(5500円/S〜XL)


「Tシャツ(ブラック)」(5500円/S〜XL)


ほかにも、おまけのランダムステッカー付き「クッキー缶」(1400円)、「プラコップ」(1980円)、「プラプレート」(1980円)などが登場予定。グッズに関する最新情報は、あさみみちゃんの各SNSアカウントで随時発信される予定なので、こまめにチェックしておきたい。

「クッキー缶」(1400円)


「プラコップ」(1980円)


「プラプレート」(1980円)


■2000円ごとに引ける「5周年オリジナルおみくじ」も

会場で2000円以上購入ごとに「5周年オリジナルおみくじ」を1回ひける


会場でグッズを2000円購入するごとに、「5周年オリジナルおみくじ」を1枚引くことができる。全5種でランダム配布となっており、なくなり次第終了となるので早めの来場がおすすめ。

5年間の感謝が詰まった「ありがとうさぎ！POP UP」。あさみみちゃんのイラストとメッセージに癒やされながら、特別な5周年をお祝いしてみてはいかが。

「あさみみちゃん5周年 ありがとうさぎ！POP UP」開催概要

開催期間：2026年2月27日〜3月15日(日)

会場：GALLERY X BY PARCO (渋谷PARCO 地下1階/東京都渋谷区宇田川町15-1)

営業時間：11時〜21時(入場は閉場30分前まで/最終日は18時閉場)

入場料：無料

