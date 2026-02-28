外務省が公開した第1回ASEAN地域フォーラムの外交文書の写し。中国の関与について、日本政府の戦略が記されていた。

1994年7月にタイ・バンコクで開かれた第1回東南アジア諸国連合（ASEAN）地域フォーラム（ARF）に関する外交文書が公開された。文書では地域大国として台頭し始めた中国を多国間協調に関与させようと、各国が苦心する様子が明らかになった。信頼醸成や予防外交に取り組むARFは冷戦後のアジア太平洋地域の安全保障を協議する初の試みとして期待が高かったが、今日、存在感を発揮できていない。（共同通信＝山上高弘）

ARFは1991年のASEAN拡大外相会議で、中山太郎外相が構想を提案したのが出発点となった。欧州ではすでに冷戦後の国際秩序に対処する多国間の協力が進んでおり「アジア太平洋地域の実情に合った政治安全保障対話の場をつくりたかった。冷戦後の日本外交で成果の一つになったと思う」。外務省情報調査局長として外相提案の原案をつくった佐藤行雄さん（86）は振り返る。

「ASEANに『花』をもたせるよう努力すること」。日本の提案がきっかけになったARFだが、今回公開された外務省の文書では、大国主導への警戒を払拭するため、日本が黒子役として奔走する姿がうかがえた。

ARFは小国主導で地域機構をつくり、大国を引き込んで平和と安定を実現するアプローチで、南シナ海などに関心を強めていた中国を取り込むことが念頭にあった。

各国には「中国の脅威を議論すれば、二度と参加しなくなる」との懸念もあった。文書では日本の立場として「中国を相互依存に組み込み、抜け出すコストを自覚せしめるべき」としつつ「関与を確保する観点から配慮も必要」と指摘された。

一方、西側主導を心配した中国はARFを意見交換の場にとどめ、事前の高官協議では具体的な問題の討議などに強く反対。だが、1994年7月の閣僚会合では柔軟な姿勢に転じ、核不拡散などの今後の課題を議長声明に盛り込むことに応じたという。

中国が軟化した理由は文書に明示されていないが、法政大の湯沢武教授（国際関係論）は「ASEAN主導を確認できたほか、この頃から中国の南シナ海進出や軍拡への懸念が広がり始めたこともあり、国際的な孤立を避けた」と分析する。

ARFはASEANや日米中ロの他、2000年に北朝鮮が参加するなど計27カ国・機構に拡大。ただ、今日の中国の軍拡や北朝鮮の核開発に対処できていない。

湯沢教授は「全会一致原則で各国に事実上の拒否権がある。相互不信の軽減のために始めたが、相互不信が理由で議論が進まない。大国の批判合戦の場になってしまった」との見方を示した。

外務省が公開した第1回ASEAN地域フォーラムの外交文書の写し。「ASEANに『花』をもたせるよう努力すること」と記されていた。

1994年7月、バンコクで開かれたASEAN地域フォーラムの初会合（共同）

クアラルンプールで開かれたARF＝2025年7月（ゲッティ＝共同）