中日球団公式YouTubeが大谷の打撃練習に対するナインの反応を公開

3年ぶりの衝撃だった。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が27日、バンテリンドームでフリー打撃を行った。強化試合の対戦相手だった中日ナインは間近で見学。“野球少年”に戻ったかのように目を輝かせるナインの様子が、球団公式YouTubeチャンネルで公開されて話題を呼んでいる。

2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の強化試合でも豪快なフリー打撃を披露した大谷に注目する中日ナインが話題になった。田中幹也内野手は「あの衝撃からもう3年経ちました。当時はルーキーだったんですけど、今はパパにもなりましたし、いろんな変化がありました。今回も最前で見ようと思います。今回はビデオでも撮ろうかな（笑）」と意気揚々とフリー打撃を楽しみにしていた。

この日、他の選手たちも大谷に興味津々だった。鵜飼航丞外野手は「大谷翔平いたっす。肌バリ綺麗、顔バカ小さい。宏斗情報によると（グラウンドで）打つらしいんで、早めに準備して見に行きます」と興奮気味。尾田剛樹外野手は「憧れるのやめました……（笑）。嘘です、しっかり参考にさせていただきます」と名言を交えて笑いを誘った。

練習では、再び大谷の打撃練習を見守った中日陣営からは驚きの声が続出した。樋口正修内野手は「口開いちゃいました。凄すぎ」と呆然。上林誠知外野手も「2枚も3枚も違いますね。うわー、凄いわ」と、次元の違う打球音と飛距離に感嘆の声を漏らしていた。（Full-Count編集部）