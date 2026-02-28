ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

野球日本代表「侍ジャパン」が27日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に5-3で勝利した。初回、4番の佐藤輝明（阪神）に豪快3ランが飛び出すと、中継カメラが捉えたベンチの光景にネット上では笑撃が広がった。

1死一、二塁の場面、中日の先発・柳の初球を完璧に捉えた。内角低めのカットボールを軽々と右翼席へ。昨季に40本塁打、102打点で2冠を達成した実力を早速見せつけた。

TBS系の中継カメラは打った瞬間のベンチの様子をキャッチ。VTRで映像が流れると、サポートメンバーとして帯同する23歳の中山礼都（巨人）が両手を挙げ、バンザイしてで喜ぶ姿が。その後方にいた大谷翔平（ドジャース）の顔に被ってしまう光景が映っていた。

視聴者がその場面に反応。X上には「おもっくそオオタニサンの顔に被っとって吹き出した」「バリ大谷さん被ってて笑う」「大谷の前にいれば確実にテレビ映れるもんな 賢い」「完全に大谷の前に行って映りに行ってるの草」「中山くんポジション取り良くてワロタ」といった声が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）