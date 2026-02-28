山本由伸が連発した「秘密です（笑）」

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間28日・スコッツデール）

ドジャースの山本由伸投手が27日（日本時間28日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板し、3回5安打2失点で降板した。球数は52球だった。初回先頭のアダメズに変化球を捉えられ、先頭打者本塁打を浴びるなど2回までに2失点。最速は96.9マイル（約155.95キロ）だった。

試合後の囲み取材では「秘密です（笑）」を連発するほど、表情は充実感に満ちていた。報道陣から「今回のWBC、どれくらい投げそうですか？」と質問が飛ぶと「秘密です（笑）」と明言を避ける形で笑顔を見せた。

ワールド・ベースボール・クラシックでは3月6日のチャイニーズ・タイペイ戦の先発マウンドを任される見込み。日本への帰国日を尋ねられると「秘密です（笑）」とシークレットを貫いた。

この日は初回先頭のアダメズに変化球を捉えられて本塁打を浴びると、2回にも2本の安打を浴びて1点を失った。最終的に3回5安打2失点だったが「体調はすごく良くできています。初回はコントロールが甘く狙えず、アバウトな感じの投球になった。2回途中くらいから実戦を思い出すところもあって良いところに投げていけました」と手応えを語っていた。（Full-Count編集部）