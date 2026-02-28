取手シニア・石崎学監督が説く、ゴロ捕球における理想的な姿勢と目線のメカニズム

内野守備において「目線を低くしてゴロを追え」という指導は、少年野球の現場で古くから通説とされてきた。しかし、中学硬式の強豪・取手シニアを率いる石崎学監督の考え方は一線を画す。同チームでは腰を落として動くことを強制せず、選手が本来持っているフットワークを最大限に引き出す指導を実践している。石崎監督が重視するのは、形にとらわれない実戦的な守備姿勢だ。

なぜ低い姿勢で動くことを推奨しないのか。石崎監督は「50メートル走とか30メートル走で低い姿勢で走るのかって言われたときに、誰もそういう姿勢では走らないですから」。低い姿勢を意識しすぎると足の運びが制限され、本来のスピードが失われてしまうからだ。最も速く動ける姿勢で打球を追うことが、結果として守備範囲を広げ、確実なアウトを積み重ねる鍵となる。

取手シニアでは、動き出しの際に「パワーポジション」と呼ばれる構えを採用している。あえて最初から低く構えず、自分が最も速く動ける高さからスタートを切る。大切なのは形を作ることではなく、打球に対してどのラインで、どの程度膨らんで回り込めばアウトにできるかを身につけることだ。ライン取りを間違えると、手を無理に伸ばして捕ったり、回り込みすぎてセーフになったりする原因になる。

練習では、無駄な動きを省き、まずは打球の正面へ素早く入ることに集中させる。グラブの扱いについても、出しながら動いてしまう癖がある選手に対しては「ベルトより上の位置に置いておきなさい」と具体的にアドバイスを送るが、基本的には個々の動きの質を尊重している。

ゴロの捕り方について、石崎監督は「特殊なケースじゃない限りは、特にこうしなさいっていうのはない」と言い切る。指導者が型を押し付けるのではなく、選手が最もスムーズに動作できる状態を作ることが上達への近道だ。目線や腰の高さに固執せず、自然体で打球に反応できる力を養えば、守備のミスは減り、選手たちの自信にもつながっていくはずだ。（First-Pitch編集部）