YouTubeは、低価格プラン「Premium Lite」に新機能を追加したと発表しました。これにより、バックグラウンド再生とオフラインダウンロードが可能になり、より手ごろな価格でこれらの便利な機能を利用できるようになります。

↑YouTubeをもっと見たくなりそう（画像提供／Javier Miranda／Unsplash）。

これまでダウンロードやバックグラウンド再生は「Premium」プラン限定の機能でした。日本ではYouTube Premiumが個人向けで月額1280円に設定されている一方、YouTube Premium Liteは月額780円となっています（ちなみに、iOSアプリ経由で申し込むと料金が高くなるため、ウェブブラウザ経由で登録するのがおすすめ）。

このPremium Liteプランは、2024年秋にオーストラリアなどでテストが始まり、2025年初頭には米国、ドイツ、タイに拡大。日本国内でも2025年9月末から試験的な提供が順次開始されており、現在はすべてのユーザーが利用可能です。

YouTube Premium Liteは、ほとんどの動画で広告を非表示にしますが、音楽コンテンツやショート動画では広告を完全に除去することはできません。一方、Premiumプランはすべての動画が広告なしになるほか、スキップ機能やキュー管理、「続きから見る」といった付加機能も提供されています。

対象に制限があるとはいえ、大半の動画で広告がなくなるのは非常に快適です。加えて、他のアプリを使いながら動画を楽しめるバックグラウンド再生や、通信環境を問わず視聴できるオフラインダウンロードが追加されたことで、Premium Liteの価値はさらに高まりそうです。

Source: YouTube Via: MacRumors

