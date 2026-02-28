生き物が"別の生き物に見える"現象は、たまにあると思います。今回ご紹介する猫さんは、「本当に猫だよね…？」と自分の目を疑ってしまう衝撃の姿を披露してくれたようです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で29.9万回以上表示を突破！「これはすごい写真ですねww」「アニメに出てきそう」「美術館に飾ろう」といったコメントが寄せられました。

【写真：『豪快なあくびをする猫』を撮影した結果…別の生き物に見える『驚きの瞬間』】

猫であって、猫であらず

Xアカウント「しじみとん」に投稿されたのは、豪快なあくびをする元野良猫の「しじみ」ちゃんの姿。しじみちゃんのあくび姿を見事に撮影した飼い主さんが、その写真を確認したところ、予想外すぎる姿が写っていたといいます。

あくびするしじみちゃんを見てみると、「え、猫だよね…？誰！？」と目を疑うような姿が。ピーンと後ろに伸びている耳や前歯は、まさに"ウサギ"。大あくびするしじみちゃんの姿を見て、「これは猫だ！」と即答できる人はいないでしょう。そう思えるくらい、ウサギにそっくりです！

普段の姿からは想像できない「衝撃的な光景」を見せてくれたしじみちゃん。一瞬だけ現れた"奇跡のウサギ"と言えるでしょう。もしかすると、しじみちゃんの前世はウサギなのかもしれません。これからも飼い主さんをビックリさせる姿を、しじみちゃんは見せてくれることでしょう。ますます今後が楽しみですね！

衝撃的な姿にX民もビックリ！

ウサギみたいな姿を披露してくれたしじみちゃんですが、飼い主さん曰く"何かに似た姿"をよく見せてくれるそう。毛布に包まれてコロネみたいになったり、ソフトクリームみたいになったり。しじみちゃんには、化ける才能があるみたいですね。

投稿は、Xにて2.4万件を超えるいいねを獲得。全く猫に見えないしじみちゃんの姿を見て、ビックリするX民が続出しています！

まさかのウサギみたいな姿を見せてくれたしじみちゃんの姿には、「いい感じ犬歯が前歯みたいになってる」「確かにこれは猫っていうよりウサギですねｗｗｗ」「一瞬だけ別の生き物になるあの感じ、たまらんよね…！」「何これかわいい。新種のウサギ」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「しじみとん」では、雷にビックリして腰が引けてしまうしじみちゃんの姿や、一緒に暮らす「みとんちゃん」「あんこちゃん」の姿なども投稿されています。

しじみちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「しじみとん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。